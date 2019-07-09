Лукашенко обвинил Россию в "торможении" переговоров по интеграции

МИНСК, 9 июл — РИА Новости. Москва "тормозит" переговоры с Минском по интеграции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

"Уже прошло столько переговоров. <...> Мне сегодня докладывают, что одни обещания. Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос, правительство России, в том числе премьер Медведев, обещает дать все команды, распоряжения, чтобы в комплексе решать вопросы. <...> Пообещали, забыли. Второй раз пообещали, забыли", — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, вскоре состоится его встреча с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, на которой предполагалось обсудить результаты переговоров рабочей группы по интеграции, однако "обсуждать нечего".

В связи с этим глава государства обратился к Григорию Рапоте с просьбой проконтролировать ситуацию, чтобы к 17-18 июля "выйти на какие-то итоги" и выработать повестку дня.

Говоря о цели интеграции, Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и Россия не будут "ломать" договор о Союзном государстве, речи о вхождении одной страны в состав другой также не идет.

В конце 2018 года Москва и Минск сформировали рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Это было сделано в рамках реализации всех пунктов договора о создании Союзного государства от 1999 года, включая образование единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, Счетной палаты.

Двадцать первого июня премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Лукашенко сообщил, что правительства двух стран почти готовы передать президентам наработки по интеграции, а дорожные карты по реализации инициатив (в случае одобрения) могут быть подписаны в ноябре.

В то же время председатель российского правительства подчеркнул необходимость провести дополнительные консультации по некоторым вопросам.