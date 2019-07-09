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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Москалькова: слова священника о женском уме вызывают протест и недоумение

Вчера, 11:44
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заявление священника Димитрия Смирнова о "слабости" женского ума вызывают протест и недоумение, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил в эфире радио "Радонеж", что "женщины слабее умом мужчин", сделав исключение для Марии Кюри.
"(Это заявление) вызывает чувство протеста и, конечно, недоумение в сегодняшнем мире, когда 90% среднего и малого бизнеса ведут женщины, когда интеллектуальная часть, это педагоги большая часть, - женщины", - сказала Москалькова журналистам.
Она также отметила, что в правоохранительной системе, в частности следственных органах, более половины сотрудников составляют женщины.
"Но интеллект женщины заключается в том, чтобы его не выпячивать, поэтому пусть Господь простит ему его высказывание", - сказала Москалькова.
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Религия и мировоззрениеТатьяна Москалькова
Популярные комментарии
На уровень интеллекта показывает хотя бы то, что мадам Москалькова любила дефилировать в форме генерал-майора ПОЛИЦИИ, хотя это специальное звание ей никто не присваивал.(она- генерал-майор МИЛИЦИИ).
9 июля, 13:03
ААлександр
4200010
Зависть церковника "съела". Зависть к чистому, умному, совершенному созданию божьему, т.е.ЖЕНЩИНЕ
9 июля, 12:54
Радистка Кэт
630004
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