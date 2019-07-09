Москалькова: слова священника о женском уме вызывают протест и недоумение

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заявление священника Димитрия Смирнова о "слабости" женского ума вызывают протест и недоумение, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил в эфире радио " Радонеж ", что "женщины слабее умом мужчин", сделав исключение для Марии Кюри.

"(Это заявление) вызывает чувство протеста и, конечно, недоумение в сегодняшнем мире, когда 90% среднего и малого бизнеса ведут женщины, когда интеллектуальная часть, это педагоги большая часть, - женщины", - сказала Москалькова журналистам.

Она также отметила, что в правоохранительной системе, в частности следственных органах, более половины сотрудников составляют женщины.