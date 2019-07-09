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РИА Новости

Россияне считают, что маткапитал стимулирует заводить детей, показал опрос

Вчера, 11:44
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Большинство россиян полагают, что материнский капитал стимулирует семьи заводить второго и последующего ребенка, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно данным опроса, 96% россиян информированы о праве воспользоваться материальной поддержкой при рождении второго и последующего ребенка. Отмечается, что 15% респондентов уже воспользовались этой возможностью. Кроме того, у 43% опрошенных такую поддержку получали близкие родственники.
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64% опрошенных подтверждают, что выплата материнского капитала стимулирует семьи заводить второго и последующего ребенка. Отмечается, что чаще всего об этом говорят россияне от 18 до 24 годов (69%) и люди старше 60 лет (71%). Обратного мнения придерживается около трети опрошенных (31%) — преимущественно респонденты от 25 до 34 лет (37%) и от 35 до 44 лет (37%).
Добавляется, что 78% россиян поддерживают продление программы маткапитала, а для россиян от 25 до 34 лет данная программа особенно актуальна (84%). Также около половины респондентов (46%) при возможности расширения списка целевых трат по программе материнского капитала дополнили бы его правом потратить деньги на лечение матери и ребенка, еще 17% - на капитальный ремонт жилья, 12% — получить часть суммы наличными.
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Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу президента Владимира Путина ее действие продлено до конца 2021 года. Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, в 2018 году его размер составляет 453,026 тысячи рублей. Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей, на пенсию мамы. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 июня. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Женщина с детьми
10 мая, 11:04
В России может появиться электронный сертификат на материнский капитал
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"Общественные мнения"ВЦИОМРоссияОбщество
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