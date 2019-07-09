Россияне считают, что маткапитал стимулирует заводить детей, показал опрос

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Большинство россиян полагают, что материнский капитал стимулирует семьи заводить второго и последующего ребенка, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения Большинство россиян полагают, что материнский капитал стимулирует семьи заводить второго и последующего ребенка, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Согласно данным опроса, 96% россиян информированы о праве воспользоваться материальной поддержкой при рождении второго и последующего ребенка. Отмечается, что 15% респондентов уже воспользовались этой возможностью. Кроме того, у 43% опрошенных такую поддержку получали близкие родственники.

64% опрошенных подтверждают, что выплата материнского капитала стимулирует семьи заводить второго и последующего ребенка. Отмечается, что чаще всего об этом говорят россияне от 18 до 24 годов (69%) и люди старше 60 лет (71%). Обратного мнения придерживается около трети опрошенных (31%) — преимущественно респонденты от 25 до 34 лет (37%) и от 35 до 44 лет (37%).

Добавляется, что 78% россиян поддерживают продление программы маткапитала, а для россиян от 25 до 34 лет данная программа особенно актуальна (84%). Также около половины респондентов (46%) при возможности расширения списка целевых трат по программе материнского капитала дополнили бы его правом потратить деньги на лечение матери и ребенка, еще 17% - на капитальный ремонт жилья, 12% — получить часть суммы наличными.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу президента Владимира Путина ее действие продлено до конца 2021 года. Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, в 2018 году его размер составляет 453,026 тысячи рублей. Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей, на пенсию мамы. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.