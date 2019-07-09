Красноярский край отправит помощь пострадавшим от паводка в Приангарье

"Машины с гуманитарной помощью пострадавшим от паводка в Иркутской области выйдут сегодня в ночь. Будет несколько грузовиков с продуктами, вещами первой необходимости. Кроме того, мы высылаем генераторы, гидрооборудование, свет", - сказал Мусс.