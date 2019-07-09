Красноярский край отправит помощь пострадавшим от паводка в Приангарье

КРАСНОЯРСК, 9 июл - РИА Новости. Красноярцы отправят несколько грузовиков с гуманитарной помощью пострадавшим от паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель агентства ГО и ЧС Красноярского края Евгений Мусс.
"Машины с гуманитарной помощью пострадавшим от паводка в Иркутской области выйдут сегодня в ночь. Будет несколько грузовиков с продуктами, вещами первой необходимости. Кроме того, мы высылаем генераторы, гидрооборудование, свет", - сказал Мусс.
Он отметил, что точное количество автомобилей пока неизвестно, так как груз пока лишь формируется.
В Иркутской области, где из-за паводка в шести районах введен режим ЧС, в зону подтопления попали 110 населенных пунктов. Пострадали от стихии более 37 тысяч человек, погибли 23 человека, пропавшими без вести числятся девять человек.