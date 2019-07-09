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РИА Новости

Молодежь охотнее всего инвестирует в облигации, сообщили в Сбербанке

Вчера, 11:43
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© РИА Новости / Евгений БиятовЛоготип ПАО "Сбербанк России"
Логотип ПАО Сбербанк России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Логотип ПАО "Сбербанк России" . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Молодых инвесторов в возрасте от 18 до 25 лет интересуют серьезные финансовые инструменты, более 80% из них инвестируют в облигации, говорится в исследовании Сбербанка.
"Количество молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет среди компаний блока "Управление благосостоянием" Сбербанка постепенно растет. ... Их активы приближаются к 1 миллиарду рублей. Молодежь интересуется серьезными финансовыми инструментами. Более 80% клиентов самой молодой группы "Сбербанк Управление активами" инвестируют в облигации, что эквивалентно 58% их совокупных активов", - сказано в исследовании банка.
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Отмечается, что 59% молодых инвесторов предпочитает акции, которые составляют 14% их активов, а 2% вкладывается в недвижимость, но в активах эта доля составляет 13%. Еще 3% клиентов 18–25 лет выбирают продукты с защитой капитала, что эквивалентно 15% активов. При этом молодые инвесторы могут выбирать сразу несколько видов финансовых инструментов.
Кроме того, многие молодые люди инвестируют в программы накопительного страхования, их ежемесячные взносы составляют в среднем 2,719 тысячи рублей. У многих целевой суммой накоплений является 300 тысяч рублей, которые они хотят накопить за 10 лет. "Интересно, что девушек накопительное страхование жизни привлекает гораздо больше, чем юношей — в процентном соотношении их 70% к 30%", - указали в банке.
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СбербанкРоссияЭкономика
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