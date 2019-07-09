Молодежь охотнее всего инвестирует в облигации, сообщили в Сбербанке

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Молодых инвесторов в возрасте от 18 до 25 лет интересуют серьезные финансовые инструменты, более 80% из них инвестируют в облигации, говорится в исследовании Сбербанка.

"Количество молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет среди компаний блока "Управление благосостоянием" Сбербанка постепенно растет. ... Их активы приближаются к 1 миллиарду рублей. Молодежь интересуется серьезными финансовыми инструментами. Более 80% клиентов самой молодой группы "Сбербанк Управление активами" инвестируют в облигации, что эквивалентно 58% их совокупных активов", - сказано в исследовании банка.

Отмечается, что 59% молодых инвесторов предпочитает акции, которые составляют 14% их активов, а 2% вкладывается в недвижимость, но в активах эта доля составляет 13%. Еще 3% клиентов 18–25 лет выбирают продукты с защитой капитала, что эквивалентно 15% активов. При этом молодые инвесторы могут выбирать сразу несколько видов финансовых инструментов.