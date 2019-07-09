Аналитик сомневается, что проблема потолка госдолга США приведет к дефолту

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Проблема повышения потолка госдолга США вряд ли приведет к дефолту американского правительства, прокомментировал РИА Новости старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов.

США могут столкнуться с дефолтом уже в первой половине сентября, единственный способ исключить возможность дефолта в этом году - это повышение потолка госдолга в ближайшие недели, говорится в докладе аналитического вашингтонского Центра двухпартийной политики.

Скорее всего, так и будет, и сенаторы утвердят в конгрессе повышение потолка госдолга, и ничего страшного не произойдет, полагает Кононов. Впрочем, этот вопрос может перейти в политическую плоскость, стать элементом предвыборной борьбы, и тогда демократы и республиканцы войдут в клинч, не желая уступать, рассуждает он.

"Между тем, в конгрессе сейчас нет большинства, необходимого для повышения потолка госдолга ни у тех, ни у тех, и вопрос может быть отложен, что вызовет определенную волатильность на рынке, немного подняв в частности доходность американских госбумаг (и соответственно понизив их котировки). Тогда Минфин США будет перекидывать средства между счетами для исполнения первоочередных платежей. Это может продлиться до октября-ноября", - рассуждает Кононов.

Все это будет сопровождаться бурными обсуждениями, комментариями, Трампу будут пенять, что он не смог сократить дефицит бюджета, хотя и обещал, итогом может стать "шатдаун" правительства, когда некоторые его не жизненно важные службы и подразделения пойдут в вынужденные отпуска, говорит эксперт.

Однако такой негативный сценарий развития ситуации подстегнет договороспособность сенаторов, и потолок госдолга, как единственный вариант разрешения ситуации с дефицитом бюджета, будет повышен, резюмирует Кононов.