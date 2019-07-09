На Украине назначили проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку NewsOne из-за идеи провести телемост с Россией.

Трансляция заседания велась на канале регулятора на YouTube . Решение о проверке приняли единогласно.

В ведомстве добавили, что в случае выявления нарушений СМИ может прекратить свою работу.

"Если мы докажем факт разжигания вражды в украинском обществе, <...> это будет вторая санкция к телеканалу (ранее был назначен штраф. — Прим. ред.), которая позволит нам обратиться в суд относительно аннулирования лицензии", — заявил член совета Сергей Костинский.

Регулятор обратился к Совету национальной безопасности и обороны, Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел с просьбой принять "необходимые меры реагирования на инициативу о проведении телемоста".

Также создана рабочая группа "по вопросам защиты информационного пространства". Кроме того, Нацсовет попросил Раду расширить полномочия регулятора.

Телемост "Надо поговорить" между студиями канала "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве был назначен на 12 июля. Подчеркивалось, что он пройдет без политиков и без политики и станет диалогом между народами.

В Киеве резко раскритиковали эту идею, против высказались действующий и бывший президенты, Верховная рада, МИД и Союз журналистов Украины.

В Москве инициативу, напротив, поддержали. "Несмотря на все <...> политико-дипломатические турбулентности между двумя странами, собственно, общение народов двух стран никто не отменял", — прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Восьмого июля NewsOne заявил, что отменяет мероприятие из-за угрозы физической расправы в отношении украинских журналистов и их близких.