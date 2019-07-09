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РИА Новости

Крымский винодел не поддерживает повышение акциза на вина

Вчера, 11:35
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВиноградники на территории Инкерманского завода марочных вин в Инкермане
Виноградники на территории Инкерманского завода марочных вин в Инкермане
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Виноградники на территории Инкерманского завода марочных вин в Инкермане. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Владелец крымского винзавода "Инкерман", винодел Валерий Захарьин сказал РИА Новости, что не является сторонником повышения акцизов на тихие и игристые вина, но в предлагаемых правительством мерах еще необходимо разобраться.
Правительство России разработало законопроект, согласно которому с 2020 года в стране повысятся ставки акцизов на вино, сообщает газета "Ведомости". Так, новый законопроект предлагает внести поправки в Налоговый кодекс, и в случае их одобрения в России вырастут акцизы на тихие вина с 18 рублей до 31 рубля за литр, а на игристые — с 36 до 40 рублей. Законопроект также предусматривает, что к подакцизной продукции будет отнесен и виноград, используемый для производства вина. Благодаря этому производители смогут получать налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом.
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"Я как винодел всегда против повышения… Вообще, конечно, все эти фискальные действия, когда наш рынок заполнен балком (завозной виноматериал), завозимый из-за границы, я не приветствую", - сказал Захарьин, отметив, что в предлагаемых мерах необходимо внимательно разобраться, так как виноград также станет подакцизным товаром.
Захарьин добавил, что выступает за поддержку отечественных производителей качественных вин, которые используют виноград, возделываемый в российских регионах.
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