Крымский винодел не поддерживает повышение акциза на вина

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Владелец крымского винзавода "Инкерман", винодел Валерий Захарьин сказал РИА Новости, что не является сторонником повышения акцизов на тихие и игристые вина, но в предлагаемых правительством мерах еще необходимо разобраться.

"Я как винодел всегда против повышения… Вообще, конечно, все эти фискальные действия, когда наш рынок заполнен балком (завозной виноматериал), завозимый из-за границы, я не приветствую", - сказал Захарьин, отметив, что в предлагаемых мерах необходимо внимательно разобраться, так как виноград также станет подакцизным товаром.