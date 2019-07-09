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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Прохоров: инвестиции в Москву в 1 квартале 2019 года выросли на 25%

Вчера, 11:32
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© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики столицыРуководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Александр Прохоров
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Александр Прохоров
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики столицы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Инвестиции в Москву в первом квартале 2019 года выросли на 25% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Александр Прохоров.
"Мы растем каждый год, причем растем, как никто в России. По итогам первого квартала 2019 года инвестиции в основной капитал выросли на 25% по сравнению с первым кварталом 2018 года", - рассказал Прохоров РИА Новости в кулуарах промышленной выставки ИННОПРОМ 2019, проходящей в Екатеринбурге.
Глава ДИПП напомнил, что общий объем инвестиций в Москву в прошлом году достиг 2,43 триллиона рублей. Это на 15,3% больше в реальном выражении по сравнению с 2017 годом.
Прохоров также отметил, что половина прямых иностранных инвестиций, которые идут в Россию, приходится на Москву.
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"Наши лидеры (по инвестициям - прим. ред.), наши давние партнеры - это Германия, Франция, Италия, Австрия, Швеция, Финляндия, а также Кипр. Кроме того, мы видим, что оживают инвесторы и из Северной Америки", - уточнил глава департамента.
Говоря об основных направлениях инвестирования средств в столице, Прохоров, помимо собственно промышленного сектора, выделил также финансовую деятельность, торговлю и вложения в недвижимость.
"Москва не только флагман промышленности, но и лидер в сфере развития торговли и финансовых услуг. Город активно развивается, поэтому инвесторы вкладываются в эти сектора - в банковский и страховой бизнесы, коммерческую и торговую недвижимость. В частности, мы намерены стимулировать строительство офисных и торговых помещений, поскольку это всё - создание рабочих мест, это увеличение НДФЛ, который является, по сути, основой нашего бюджета", - резюмировал глава ДИПП.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыИННОПРОМ-2019Москва
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