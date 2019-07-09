Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T11:32Z
https://ria.ru/20190709/1556339122.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155615/18/1556151836_0:52:2974:1725_1036x0_80_0_0_0a84c81a3feee31d22ab1fb7df5d7d01.jpg
РИА Новости

ЕСПЧ вынес первое решение по делу о бытовом насилии в России

Вчера, 11:32
2666
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Страсбургский суд вынес первое решение по делу о бытовом насилии в РФ, постановив выплатить россиянке компенсацию в размере 20 тысяч евро, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
"В сегодняшнем решении палаты суда по делу "Володина против России" (жалоба № 41261/17) Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имело место: нарушение статьи 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции о правах человека и нарушение статьи 14 (запрещение дискриминации) в сочетании со статьей 3 Европейской конвенции", - уточняется в тексте решения ЕСПЧ.
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
19 декабря 2018, 19:54
В СПЧ планируют создать рабочую группу по проблеме домашнего насилия
По утверждению суда, россиянка жаловалась на то, что власти не смогли защитить ее "от повторного насилия в семье, включая нападения, похищения, преследования и угрозы".
Суд постановил пятью голосами против двух, что Россия должна была выплатить заявителю 20 000 евро в возмещение морального вреда и 5 875,69 евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек, сказано в релизе.
Согласно судебным материалам, заявительница, которую до смены имени в 2018 году звали Валерия Игоревна Володина, имеет российское гражданство, она родилась в 1985 году и жила в Ульяновске. Ее новое имя не приводится в жалобе для сохранения конфиденциальности.
Горожане отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
23 апреля, 16:16
В Свердловской области создадут центры для консультирования семей
Имя мужчины, фигурировавшего в жалобе, суд не также приводит, называя его С. Как сказано в пресс-релизе, в 2014 году Володина познакомилась с С. , они начали жить вместе в Ульяновске. Когда женщина решила уйти от него в мае 2015 года, он стал проявлять агрессию и угрожать убить ее, если она откажется вернуться, утверждает суд.
Как заявляет ЕСПЧ, с января 2016 года по март 2018 года заявительница звонила в полицию и подавала жалобы по поводу семи эпизодов насилия или угрозы насилия от бывшего сожителя, и каждый раз после ее обращений фиксировались телесные повреждения.
По утверждению суда, в первой половине 2016 года она подверглась физическому насилию и насильственному похищению, а в марте 2018 года – преследованию и угрозам убийством. Один раз С. ударил ее в лицо и в живот, когда она была беременна, что привело к медицинскому аборту, заявляет ЕСПЧ. В другие разы С., как сообщает суд, перерезал тормозной шланг ее машины и забрал сумочку с паспортом и двумя мобильными телефонами.
Пострадавшая Маргарита Грачева с бионическим протезом вместо руки
22 октября 2018, 08:00
История Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти обеих рук
Женщина неоднократно пыталась убежать и даже уезжала в Москву, сказано в пресс-релизе. По данным суда, хотя она не дала С. свой новый адрес, в январе 2016 года он выследил ее, найдя ее резюме на сайте вакансий, организовал фальшивое интервью и насильно увез ее в Ульяновск, а в сентябре 2016 года она нашла GPS-трекер в подкладке сумочки. С. подстерегал женщину под окнами дома и пытался снова похитить, вытащив ее из такси, заявляет суд.
Как утверждает ЕСПЧ, уголовное дело не было заведено ни по жалобам на насилие, ни по жалобам на угрозы насилия: полиция якобы только допросила С. и провела ряд "доследственных проверок". По данным суда, полицейские сказали С., чтобы он возместил причиненный ущерб и вернул Володиной личные вещи.
Согласно сообщению суда, в марте 2018 года полиция открыла уголовное дело о вмешательстве в частную жизнь Володиной в связи с тем, что С. выложил ее интимные фотографии в соцсети без ее согласия. В рамках этого дела заявительница обратилась за мерами государственной защиты, но не получила официального ответа на свое обращение, утверждает суд. Также в пресс-релизе утверждается, что полиция посчитала избыточным применение мер госзащиты, полагая, что насилие и угрозы насилия являются "результатом их личных неприязненных отношений".
Домашнее насилие. Архивное фото
2 ноября 2018, 16:58
Юрист рассказала об эффективном способе борьбы с домашним насилием
3454377
Обсудить 1
Европейский суд по правам человекаРоссияВ мире
Рекомендуем
Мужчина смотрит на трещину в земле после мощного землетрясения в Калифорнии, недалеко от города Риджкрест, 4 июля 2019
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
РИА
Новости
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова: слова священника о женском уме вызывают протест и недоумение
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Лента
новостей
Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста с российским каналом Россия 1
Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
Георгий Габуния
Руководство "Рустави-2" отказалось увольнять оскорбившего Путина журналиста
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne
На Украине назначили проверку NewsOne из-за идеи телемоста с Россией
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков предложил Грузии бесплатно отдавать воду и вино союзникам по НАТО
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 9 июля 2019
В Грузии участники двух митингов не могут поделить место у парламента
Украинские военные в Луганской области
Украинский военный выстрелил в подчиненную за шпионаж, заявили в ЛНР
В Югре мужчина угнал велосипед, но вез в руках, так как не умел кататься
Носовая секция танкера типа Афрамакс на открытом стапеле ССК Звезда
Колыбель исполинов. Репортаж с крупнейшей судоверфи России
Покупатель берет минеральную воду Боржоми с полки супермаркета
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
Знак Инвалид
Госдума упростила процедуру подтверждения инвалидности
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
Лента новостейМолния