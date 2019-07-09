ЕСПЧ вынес первое решение по делу о бытовом насилии в России

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Страсбургский суд вынес первое решение по делу о бытовом насилии в РФ, постановив выплатить россиянке компенсацию в размере 20 тысяч евро, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.

"В сегодняшнем решении палаты суда по делу "Володина против России" (жалоба № 41261/17) Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имело место: нарушение статьи 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции о правах человека и нарушение статьи 14 (запрещение дискриминации) в сочетании со статьей 3 Европейской конвенции", - уточняется в тексте решения ЕСПЧ.

По утверждению суда, россиянка жаловалась на то, что власти не смогли защитить ее "от повторного насилия в семье, включая нападения, похищения, преследования и угрозы".

Суд постановил пятью голосами против двух, что Россия должна была выплатить заявителю 20 000 евро в возмещение морального вреда и 5 875,69 евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек, сказано в релизе.

Согласно судебным материалам, заявительница, которую до смены имени в 2018 году звали Валерия Игоревна Володина, имеет российское гражданство, она родилась в 1985 году и жила в Ульяновске. Ее новое имя не приводится в жалобе для сохранения конфиденциальности.

Имя мужчины, фигурировавшего в жалобе, суд не также приводит, называя его С. Как сказано в пресс-релизе, в 2014 году Володина познакомилась с С. , они начали жить вместе в Ульяновске. Когда женщина решила уйти от него в мае 2015 года, он стал проявлять агрессию и угрожать убить ее, если она откажется вернуться, утверждает суд.

Как заявляет ЕСПЧ, с января 2016 года по март 2018 года заявительница звонила в полицию и подавала жалобы по поводу семи эпизодов насилия или угрозы насилия от бывшего сожителя, и каждый раз после ее обращений фиксировались телесные повреждения.

По утверждению суда, в первой половине 2016 года она подверглась физическому насилию и насильственному похищению, а в марте 2018 года – преследованию и угрозам убийством. Один раз С. ударил ее в лицо и в живот, когда она была беременна, что привело к медицинскому аборту, заявляет ЕСПЧ. В другие разы С., как сообщает суд, перерезал тормозной шланг ее машины и забрал сумочку с паспортом и двумя мобильными телефонами.

Женщина неоднократно пыталась убежать и даже уезжала в Москву, сказано в пресс-релизе. По данным суда, хотя она не дала С. свой новый адрес, в январе 2016 года он выследил ее, найдя ее резюме на сайте вакансий, организовал фальшивое интервью и насильно увез ее в Ульяновск, а в сентябре 2016 года она нашла GPS-трекер в подкладке сумочки. С. подстерегал женщину под окнами дома и пытался снова похитить, вытащив ее из такси, заявляет суд.

Как утверждает ЕСПЧ, уголовное дело не было заведено ни по жалобам на насилие, ни по жалобам на угрозы насилия: полиция якобы только допросила С. и провела ряд "доследственных проверок". По данным суда, полицейские сказали С., чтобы он возместил причиненный ущерб и вернул Володиной личные вещи.