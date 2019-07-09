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РИА Новости

Власти Камчатки назвали сообщения о возможной отставке Илюхина домыслами

Вчера, 11:31
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Камчатского края Владимир Илюхин
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июл - РИА Новости. Информацию о возможной отставке губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, появившуюся в СМИ, в правительстве региона назвали домыслами, отметив, что "в реальности о смене губернатора речи не идёт".
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в рамках очередной ротации могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, велика вероятность отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, а также возможна отставка еще нескольких губернаторов, в том числе Илюхина.
В правительстве отметили, что в настоящее время губернатор находится в рабочей командировке. Ситуацию РИА Новости прокомментировала первый вице-губернатор края Ирина Унтилова.
"Это домыслы. У нас рабочая обстановка, регион вышел на первое место по прямым инвестициям в Дальневосточном федеральном округе, активно работает рыболовецкая отрасль, туристический сезон в разгаре. В реальности о смене губернатора речи не идет. Он понимает новые вызовы, стоящие перед властями регионов, и инициирует перемены, чтобы на них ответить. К примеру, готовит большую реформу управления краем, которая будет включать и кадровую ротацию", - сказала Унтилова.
Илюхин возглавил Камчатский край в 2011 году. В 2015 он сохранил за собой этот пост, одержав победу на выборах в сентябре. Полномочия Илюхина завершаются осенью 2020 года.
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