Власти Камчатки назвали сообщения о возможной отставке Илюхина домыслами

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июл - РИА Новости. Информацию о возможной отставке губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, появившуюся в СМИ, в правительстве региона назвали домыслами, отметив, что "в реальности о смене губернатора речи не идёт".
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в рамках очередной ротации могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, велика вероятность отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, а также возможна отставка еще нескольких губернаторов, в том числе Илюхина.
В правительстве отметили, что в настоящее время губернатор находится в рабочей командировке. Ситуацию РИА Новости прокомментировала первый вице-губернатор края Ирина Унтилова.
"Это домыслы. У нас рабочая обстановка, регион вышел на первое место по прямым инвестициям в Дальневосточном федеральном округе, активно работает рыболовецкая отрасль, туристический сезон в разгаре. В реальности о смене губернатора речи не идет. Он понимает новые вызовы, стоящие перед властями регионов, и инициирует перемены, чтобы на них ответить. К примеру, готовит большую реформу управления краем, которая будет включать и кадровую ротацию", - сказала Унтилова.
Илюхин возглавил Камчатский край в 2011 году. В 2015 он сохранил за собой этот пост, одержав победу на выборах в сентябре. Полномочия Илюхина завершаются осенью 2020 года.