Власти Камчатки назвали сообщения о возможной отставке Илюхина домыслами

"Это домыслы. У нас рабочая обстановка, регион вышел на первое место по прямым инвестициям в Дальневосточном федеральном округе, активно работает рыболовецкая отрасль, туристический сезон в разгаре. В реальности о смене губернатора речи не идет. Он понимает новые вызовы, стоящие перед властями регионов, и инициирует перемены, чтобы на них ответить. К примеру, готовит большую реформу управления краем, которая будет включать и кадровую ротацию", - сказала Унтилова.