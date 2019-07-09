Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T11:36Z
https://ria.ru/20190709/1556339015.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150872/50/1508725082_0:534:6571:4230_1036x0_80_0_0_7af3f1a5fc19eb736558b1325857f876.jpg
РИА Новости

Российские медики выяснили, как улучшить пересадку костного мозга

Вчера, 11:36
1394
© Depositphotos / chanawitПациент перед операцией
Пациент перед операцией
© Depositphotos / chanawit
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Ученые из Национального медицинского исследовательского центра гематологии создали методику, которая быстро позволяет находить генетические различия между донором костного мозга и пациентом. Она поможет сделать эту процедуру более безопасной для больного, пишут ученые в журнале Frontiers in Immunology.

"С одной стороны, это позволит предсказывать интенсивность иммунного ответа и возможный исход трансплантации и корректировать иммуносупрессивную терапию при необходимости. С другой стороны, мы сможем подбирать каждому пациенту оптимальные мишени для иммунотерапии, которая сейчас разрабатывается в нашей лаборатории", — поясняют ученые, чьи слова передает пресс-служба Российского научного фонда.

Пересадка костного мозга – достаточно широко используемая медицинская процедура, которая сегодня применяется для спасения жизни самых разных больных, начиная с носителей ВИЧ, чья иммунная система истощилась до предела, и заканчивая носителями разных форм рака крови, анемии и разных форм аутоиммунных болезней.
Эта процедура пока не полностью безопасна для пациентов – как и в случае с другими формами трансплантации, организм больного может отторгнуть новую ткань из-за того, что его иммунитет начнет атаковать пересаженные ткани и стволовые клетки костного мозга. В связи с этим медики сейчас уделяют много времени проверкам на совместимость, сравнивая то, как устроены гены, отвечающие за сигналы "свой-чужой" и другие компоненты иммунной системы.
ВИЧ атакует клетку человека
5 марта, 11:27
Ученые рассказали, как "лондонский пациент" излечился от ВИЧ
Как объясняют ученые, в нее входят, помимо "главного" набора генов, отвечающих за работу этой системы опознавания, так называемого главного комплекса гистосовместимости, и несколько десятков других генов. Их иммунные тельца используют для того, чтобы отличать "свои" клетки от "чужих".
Команда российских ученых под руководством Григория Ефимова из Национального медицинского исследовательского центра гематологии уже несколько лет изучает структуру этих генов, так называемых второстепенных антигенов комплекса. Они пытаются найти такие особенности в их структуре, которые можно было бы использовать для борьбы с раком.
Эти поиски помогли им решить и еще одну важную задачу – ускорить анализ структуры этих компонентов иммунитета при определении совместимости между иммунитетом пациента и клетками его донора.
Как правило, появление даже одной мелкой мутации в этих участках ДНК приводит к тому, что иммунитет начинает атаковать "чужака". Это очень сильно осложняет анализ и вынуждает ученых прибегать к очень сложным методам извлечения образцов белков и генов из клеток, их сортировки и сравнения. Это сильно ограничивает возможности по поиску доноров и проверке их совместимости, если операцию требуется провести очень срочно.
По словам пресс-службы РНФ, метод, разработанный российскими учеными, позволяет выявить различия в генах донора и реципиента в течение часа, не прибегая к более трудоемким и дорогим методам.
По своей сути, он представляет собой аналог так называемой полимеразной цепной реакции, активно применяемой при генетических анализах в любых современных клиниках. При ее проведении медики или ученые пытаются найти интересующий их сегмент ДНК в образце, используя специальные ферменты, которые распознают тот набор нуклеотидов и "размножают" его.
Для запуска этого процесса необходим так называемый праймер - особая короткая цепочка "букв" ДНК, которая будет присоединяться к нужным версиям второстепенных антигенов комплекса и запускать реакцию их копирования. Российские ученые выяснили, как можно создать такие праймеры, которые одновременно позволяют очень точно находить конкретные версии этих генов, и при этом одновременно искать не одну, а много разных вариаций в них.
Мадагаскарский дневной геккон
14 августа 2018, 12:06
Генетики выяснили, почему ящерицы не умеют идеально отращивать хвост
Это заметно упростило и ускорило проверку совместимости донора и пациента – теперь медики могут просто смешать образцы их крови с праймерами, белками и другими реактивами и за час определить то, насколько совместимы их иммунные системы. Пока Ефимов и его коллеги подготовили два десятка подобных меток, однако их число может быть легко расширено для более полной оценки совместимости.
Вдобавок, аналогичным образом можно сравнивать и искать другие различия в устройстве различных генов в клетках. Это не только поможет ученым делать другие типы трансплантации органов безопасными для пациентов, но и быстрее изучать то, как развивается рак и как можно заставить иммунитет не игнорировать опухолевые клетки и бороться с ними.
600010
Обсудить 0
генетикаракРоссийский научный фондЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОткрытия - РИА НаукаМоскваРИА Наука
Рекомендуем
Американский актер Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэль Л. Джексон снимается в перезапуске хоррора "Пила"
РИА
Новости
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин
Власти Камчатки назвали сообщения о возможной отставке Илюхина домыслами
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой рассказал о готовящихся во время работы ПАСЕ провокациях против РФ
Кадр из анимационного фильма Король лев
Создатели "Короля Льва" опубликовали фотографию актерского состава
Лента
новостей
Фестиваль Сан-Фермин в Испании
Страх и риск: забег быков на фестивале Сан-Фермин в Испании
Жена "мясного короля" обвинила таксиста в гибели своего сына
Старт ракеты Протон-М с космодрома Байконур
В Роскосмосе рассказали, когда ракету "Протон-М" повторно вывезут на старт
Певица Лолита Милявская
Лолита рассказала о своих чувствах во время гастролей в Донецке и Луганске
Носовая секция танкера типа Афрамакс на открытом стапеле ССК Звезда
Колыбель исполинов. Репортаж с крупнейшей судоверфи России
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Аэрофлот стал глобальным партнером ФИБА
Юнус-Бек Евкуров
Кадыров поздравил Евкурова с назначением на новую должность
Пьяный мужчина
Ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле
Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера Дэдпул в отеле Ritz Carlton в Москве
К Галь Гадот в "Красном уведомлении" присоединился Райан Рейнольдс
Мужчина смотрит на трещину в земле после мощного землетрясения в Калифорнии, недалеко от города Риджкрест, 4 июля 2019
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Глава КЧР прокомментировал назначение Евкурова замминистра обороны
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
Лента новостейМолния