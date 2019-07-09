Российские медики выяснили, как улучшить пересадку костного мозга

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Ученые из Национального медицинского исследовательского центра гематологии создали методику, которая быстро позволяет находить генетические различия между донором костного мозга и пациентом. Она поможет сделать эту процедуру более безопасной для больного, пишут ученые в журнале Ученые из Национального медицинского исследовательского центра гематологии создали методику, которая быстро позволяет находить генетические различия между донором костного мозга и пациентом. Она поможет сделать эту процедуру более безопасной для больного, пишут ученые в журнале Frontiers in Immunology.

"С одной стороны, это позволит предсказывать интенсивность иммунного ответа и возможный исход трансплантации и корректировать иммуносупрессивную терапию при необходимости. С другой стороны, мы сможем подбирать каждому пациенту оптимальные мишени для иммунотерапии, которая сейчас разрабатывается в нашей лаборатории", — поясняют ученые, чьи слова передает пресс-служба Российского научного фонда.

Пересадка костного мозга – достаточно широко используемая медицинская процедура, которая сегодня применяется для спасения жизни самых разных больных, начиная с носителей ВИЧ, чья иммунная система истощилась до предела, и заканчивая носителями разных форм рака крови, анемии и разных форм аутоиммунных болезней.

Эта процедура пока не полностью безопасна для пациентов – как и в случае с другими формами трансплантации, организм больного может отторгнуть новую ткань из-за того, что его иммунитет начнет атаковать пересаженные ткани и стволовые клетки костного мозга. В связи с этим медики сейчас уделяют много времени проверкам на совместимость, сравнивая то, как устроены гены, отвечающие за сигналы "свой-чужой" и другие компоненты иммунной системы.

Как объясняют ученые, в нее входят, помимо "главного" набора генов, отвечающих за работу этой системы опознавания, так называемого главного комплекса гистосовместимости, и несколько десятков других генов. Их иммунные тельца используют для того, чтобы отличать "свои" клетки от "чужих".

Команда российских ученых под руководством Григория Ефимова из Национального медицинского исследовательского центра гематологии уже несколько лет изучает структуру этих генов, так называемых второстепенных антигенов комплекса. Они пытаются найти такие особенности в их структуре, которые можно было бы использовать для борьбы с раком.

Эти поиски помогли им решить и еще одну важную задачу – ускорить анализ структуры этих компонентов иммунитета при определении совместимости между иммунитетом пациента и клетками его донора.

Как правило, появление даже одной мелкой мутации в этих участках ДНК приводит к тому, что иммунитет начинает атаковать "чужака". Это очень сильно осложняет анализ и вынуждает ученых прибегать к очень сложным методам извлечения образцов белков и генов из клеток, их сортировки и сравнения. Это сильно ограничивает возможности по поиску доноров и проверке их совместимости, если операцию требуется провести очень срочно.

По словам пресс-службы РНФ, метод, разработанный российскими учеными, позволяет выявить различия в генах донора и реципиента в течение часа, не прибегая к более трудоемким и дорогим методам.

По своей сути, он представляет собой аналог так называемой полимеразной цепной реакции, активно применяемой при генетических анализах в любых современных клиниках. При ее проведении медики или ученые пытаются найти интересующий их сегмент ДНК в образце, используя специальные ферменты, которые распознают тот набор нуклеотидов и "размножают" его.

Для запуска этого процесса необходим так называемый праймер - особая короткая цепочка "букв" ДНК, которая будет присоединяться к нужным версиям второстепенных антигенов комплекса и запускать реакцию их копирования. Российские ученые выяснили, как можно создать такие праймеры, которые одновременно позволяют очень точно находить конкретные версии этих генов, и при этом одновременно искать не одну, а много разных вариаций в них.

Это заметно упростило и ускорило проверку совместимости донора и пациента – теперь медики могут просто смешать образцы их крови с праймерами, белками и другими реактивами и за час определить то, насколько совместимы их иммунные системы. Пока Ефимов и его коллеги подготовили два десятка подобных меток, однако их число может быть легко расширено для более полной оценки совместимости.