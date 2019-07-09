Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Разлом, возникший недалеко от эпицентра подземных толчков, виден на спутниковых изображениях компании Planet Labs.
Кроме того, об изменениях местности свидетельствуют появившиеся на участках калифорнийских дорог трещины. В связи с этим власти закрыли одну из автомобильных дорог для ремонта.
Ridgecrest Earthquake before (4th July) & after (6th July) images from Doves, clearly showing surface rupture. Thx @rsimmon @PlanetLabs @USGS RT @USGSBigQuakes Prelim M7.1 Earthquake 35.767, -117.605 Jul-06 03:19 UTC, updates https://t.co/waWvmvQZ88 pic.twitter.com/cUNxdMazum— Will Marshall (@Will4Planet) 7 июля 2019 г.
Землетрясение произошло в пятницу в 3:19 UTC (6:19 мск) на юге Калифорнии, оно стало вторым за неделю сильным землетрясением на юге штата. В результате около 200 тысяч жителей остались без электричества, несколько человек пострадали. За день до этого землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировали в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест.