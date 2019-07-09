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РИА Новости

Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса

Вчера, 11:29
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© REUTERS / David McNewМужчина смотрит на трещину в земле после мощного землетрясения в Калифорнии, недалеко от города Риджкрест, 4 июля 2019
Мужчина смотрит на трещину в земле после мощного землетрясения в Калифорнии, недалеко от города Риджкрест, 4 июля 2019
© REUTERS / David McNew
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Разлом, возникший недалеко от эпицентра подземных толчков, виден на спутниковых изображениях компании Planet Labs.
Кроме того, об изменениях местности свидетельствуют появившиеся на участках калифорнийских дорог трещины. В связи с этим власти закрыли одну из автомобильных дорог для ремонта.
Землетрясение произошло в пятницу в 3:19 UTC (6:19 мск) на юге Калифорнии, оно стало вторым за неделю сильным землетрясением на юге штата. В результате около 200 тысяч жителей остались без электричества, несколько человек пострадали. За день до этого землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировали в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест.
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СШАВ мире
Популярные комментарии
Да чтоб их там всех затрясло,как фрау Меркель с похмелья!...Достали уже весь мир,блин!...
9 июля, 12:09
Михаил Калинин
3490203
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