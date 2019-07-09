Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса

Кроме того, об изменениях местности свидетельствуют появившиеся на участках калифорнийских дорог трещины. В связи с этим власти закрыли одну из автомобильных дорог для ремонта.

Землетрясение произошло в пятницу в 3:19 UTC (6:19 мск) на юге Калифорнии, оно стало вторым за неделю сильным землетрясением на юге штата. В результате около 200 тысяч жителей остались без электричества, несколько человек пострадали. За день до этого землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировали в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест.