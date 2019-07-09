Лукашенко: Москва и Минск не будут "ломать" договор о Союзном государстве

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в резиденции в Минске. 30 июня 2019

МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Белоруссия и Россия договорились, что не будут "ломать" договор о Союзном государстве, будут шаг за шагом развивать интеграцию, при этом речь о вхождении какой-то страны в состав другой не идет, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Мы договорились с президентом Путиным, что мы не будем ломать договор. Потому то если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время", - сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Белорусский президент подчеркнул, что договор о Союзном государстве в настоящее время полностью не реализован, но "он сегодня актуален". "Поэтому президенты решили, что нельзя трогать договор, а надо просто выработать документы, материалы, программы действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках Союзного договора", - сказал Лукашенко.