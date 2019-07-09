В Афганистана задержали двух иранских солдат за пересечение границы

КАБУЛ, 9 июл - РИА Новости. Пограничные войска Афганистана задержали двух иранских солдат, которые нелегально пересекли границу в провинции Фарах на западе Афганистана, сообщил РИА Новости глава местной полиции Гулам Махуддин Хайрхва (Ghulam Mahyuddin Khairkhwah).

"Два иранских солдата, которые проникли на 70 метров на афганскую территорию в провинции Фарах с транспортным средством и тяжелым оружием, были задержаны пограничными силами (в понедельник - ред.) и сейчас находятся под арестом", - заявил он.