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РИА Новости

В Афганистана задержали двух иранских солдат за пересечение границы

Вчера, 11:29
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КАБУЛ, 9 июл - РИА Новости. Пограничные войска Афганистана задержали двух иранских солдат, которые нелегально пересекли границу в провинции Фарах на западе Афганистана, сообщил РИА Новости глава местной полиции Гулам Махуддин Хайрхва (Ghulam Mahyuddin Khairkhwah).
"Два иранских солдата, которые проникли на 70 метров на афганскую территорию в провинции Фарах с транспортным средством и тяжелым оружием, были задержаны пограничными силами (в понедельник - ред.) и сейчас находятся под арестом", - заявил он.
По словам афганских чиновников, правительство Ирана в ответ на задержание солдат отключило электричество на границе с Афганистаном.
Тегеран пока не комментировал инцидент.
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