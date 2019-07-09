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РИА Новости

СК проводит проверку из-за токсичной свалки в Нижегородской области

Вчера, 11:19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл — РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Нижегородской области по акту обнаружения свалки токсичных отходов в городе Павлово, сообщает следственное управления СК РФ по региону.
Информация о бездействии властей по ликвидации токсичной свалки, расположенной рядом с домами в Павлово, была размещена в ряде СМИ 7 июля.
"Организована доследственная проверка, в ходе которой следователи СК дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, допустивших загрязнение территории в районном центре и не принявших мер к ликвидации свалки с отходами. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Пресс-служба правительства Нижегородской области сообщает, что министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров провел выездное рабочее совещание по вопросу ликвидации свалки, территорию которой он посетил вместе с главой администрации Павловского района Алексеем Кирилловым. Егоров отметил, что сейчас в региональном министерстве экологии ведется работа по включению свалки в Федеральный реестр объектов накопленного экологического ущерба.
"В прошлом году мы подали соответствующую заявку в министерство природных ресурсов и экологии РФ. И в настоящее время отрабатываем список замечаний. В частности, нам необходимо провести дополнительные исследования. Нашим подведомственным учреждением – ГБУ "Экология региона" - составляется техническое задание на их проведение. И в августе мы выйдем с предложением выделить необходимые для них средства из областного бюджета", - рассказал Егоров.
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