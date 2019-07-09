СК проводит проверку из-за токсичной свалки в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл — РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Нижегородской области по акту обнаружения свалки токсичных отходов в городе Павлово, сообщает следственное управления СК РФ по региону.

Информация о бездействии властей по ликвидации токсичной свалки, расположенной рядом с домами в Павлово, была размещена в ряде СМИ 7 июля.

"Организована доследственная проверка, в ходе которой следователи СК дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, допустивших загрязнение территории в районном центре и не принявших мер к ликвидации свалки с отходами. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.

Пресс-служба правительства Нижегородской области сообщает, что министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров провел выездное рабочее совещание по вопросу ликвидации свалки, территорию которой он посетил вместе с главой администрации Павловского района Алексеем Кирилловым. Егоров отметил, что сейчас в региональном министерстве экологии ведется работа по включению свалки в Федеральный реестр объектов накопленного экологического ущерба.