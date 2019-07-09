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РИА Новости

МИД Пакистана назвал сообщения об участии премьера в ВЭФ спекуляциями

Вчера, 11:15
330
© AP Photo / Thomas PeterПремьер-министр Пакистана Имран Хан
Премьер-министр Пакистана Имран Хан
© AP Photo / Thomas Peter
Премьер-министр Пакистана Имран Хан . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл - РИА Новости. Сообщения в СМИ относительно готовящегося участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) премьер-министра Пакистана Имрана Хана носят спекулятивный характер, заявил во вторник официальный представитель пакистанского МИД Мохаммад Фейсал.
"Появившиеся в ряде СМИ сообщения об участии премьер-министра (Имрана Хана) в Восточном экономическом форуме в России являются спекуляциями. Пакистан и Россия поддерживают контакт по вопросам взаимодействия на самом высоком уровне. Любые заявления на этот счет будут сделаны в официальном порядке в соответствующее время", - написал Фейсал в своем аккаунте в Twitter.
Участники Восточного экономического форума
26 июня, 03:58
Глава департамента Минвостокразвития пригласил деловые круги из США на ВЭФ
Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что на мероприятия ВЭФ во Владивостоке в качестве почетного гостя приглашен глава правительства Исламской Республики. Между тем, согласно информации российского МИД, на форум ожидается прибытие лидеров Монголии, Индии, Малайзии и Японии. Премьер-министр Пакистана в этом списке не фигурирует.
Очередной Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября.
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Имран ХанМИД Пакистана‎ВладивостокРоссияВ мире
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