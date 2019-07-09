МИД Пакистана назвал сообщения об участии премьера в ВЭФ спекуляциями

"Появившиеся в ряде СМИ сообщения об участии премьер-министра (Имрана Хана) в Восточном экономическом форуме в России являются спекуляциями. Пакистан и Россия поддерживают контакт по вопросам взаимодействия на самом высоком уровне. Любые заявления на этот счет будут сделаны в официальном порядке в соответствующее время", - написал Фейсал в своем аккаунте в Twitter.