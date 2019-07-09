МИД Пакистана назвал сообщения об участии премьера в ВЭФ спекуляциями

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июл - РИА Новости. Сообщения в СМИ относительно готовящегося участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) премьер-министра Пакистана Имрана Хана носят спекулятивный характер, заявил во вторник официальный представитель пакистанского МИД Мохаммад Фейсал.
"Появившиеся в ряде СМИ сообщения об участии премьер-министра (Имрана Хана) в Восточном экономическом форуме в России являются спекуляциями. Пакистан и Россия поддерживают контакт по вопросам взаимодействия на самом высоком уровне. Любые заявления на этот счет будут сделаны в официальном порядке в соответствующее время", - написал Фейсал в своем аккаунте в Twitter.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что на мероприятия ВЭФ во Владивостоке в качестве почетного гостя приглашен глава правительства Исламской Республики. Между тем, согласно информации российского МИД, на форум ожидается прибытие лидеров Монголии, Индии, Малайзии и Японии. Премьер-министр Пакистана в этом списке не фигурирует.
Очередной Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября.