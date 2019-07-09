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РИА Новости

Власти Карелии прокомментировали "лидерство" республики по числу разводов

Вчера, 11:14
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ПЕТРОЗАВОДСК, 9 июл - РИА Новости. Информация Росстата о разводах не отражает реальную ситуацию с разводами и браками в Карелии, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе правительства Карелии со ссылкой на аналитические материалы регионального управления ЗАГС.
Ранее Росстат назвал регионы, в которых за первые четыре месяца этого года зарегистрировано больше всего разводов. Рекордсменом по числу разводов стала Сахалинская область - 5,1 на тысячу человек населения. Второе место заняла Республика Карелия - 4,6, тройку замыкает Ненецкий автономный округ - 4,5.
"Количество расторжений браков, регистрируемых органами ЗАГС Республики Карелия, ежегодно сокращается. При этом учитывать следует именно показатель расторжения браков за год, так как ежемесячные показатели не равнозначны. Так, в феврале зарегистрировано актов гражданского состояния о расторжении брака - 200, а в апреле - 260, следовательно, и коэффициент разводимости будет разным за данные месяцы", - говорится в сообщении.
В управлении ЗАСГ отмечают, что проведенный в июне этого года анализ динамики статистических показателей по республике демонстрирует синхронное снижение числа браков и разводов, при этом отклонение от аналогичных показателей по России в целом является незначительным.
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"В СЗФО в 2018 году самый низкий коэффициент разводимости зафиксирован в Вологодской области (3,5), самый высокий – в Калининградской области (5,2). В Карелии коэффициент разводимости составил 4,4", - поясняется в ответе ведомства.
Указанные данные Росстата основаны на ежегодной статистической разработке данных, содержащихся в записях актов гражданского состояния о заключении брака и о его расторжении, составляемых ЗАГС.
Кроме того, в управлении ЗАСГ добавили, что статистика не учитывает количество разводов, проведенных по решению суда. Такие документы могут попасть в управление, спустя долгое время и не учитываться в текущей статистике.
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