Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T11:06Z
https://ria.ru/20190709/1556338151.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155610/58/1556105884_272:0:2799:1421_1036x0_80_0_0_7a09ff0dc0705542d05cfa352ca105b6.jpg
РИА Новости

В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф

Вчера, 11:06
4495
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" создал новую систему воздушных сигналов (СВС-Л), позволяющую снизить вероятность аварий и авиакатастроф, сообщил РИА Новости гендиректор компании Николай Колесов.
"Установка на самолеты и вертолеты СВС-Л предотвратит возможное обледенение устройства при низкой температуре на больших высотах, из-за чего часто происходит ошибка в измерении воздушной скорости. Также разработка практически сведет на нет вероятность неправильных показаний приборов в кабине экипажа, ненормальной работы автоматических систем управления полетом", — рассказал Колесов.
Как пояснил собеседник агентства, в новой системе впервые применен лазерный измеритель скорости, потребляющий меньше мощности для обогрева, чем приемники полного давления, которыми сейчас оснащают летательные аппараты.
Впервые разработку представят на авиасалоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.
Поверхность Солнца
2 июля, 03:13
В России создали "космические парусники" для изучения Солнца
14323214
Обсудить 0
Концерн Радиоэлектронные технологииРИА Наука
Рекомендуем
Мужчина смотрит на трещину в земле после мощного землетрясения в Калифорнии, недалеко от города Риджкрест, 4 июля 2019
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
РИА
Новости
Мужчины выходят из здания офиса Deutsche Bank в Лондоне. 8 июля 2019
Падение титана: Dеutsche Bank увольняет 18 тысяч сотрудников
Носовая секция танкера типа Афрамакс на открытом стапеле ССК Звезда
Колыбель исполинов. Репортаж с крупнейшей судоверфи России
Зубы и кости этих людей, погибших от чумы, помогли ученым собрать геном их “киллера”
Ученые нашли следы "черной смерти" в ледниках Гренландии и России
Лента
новостей
Библейский город Секелаг. Видео с места раскопок
Ученые нашли библейский город Секелаг
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Табличка на здании компании Нафтогаз Украины
СМИ: "Нафтогаз" раскрыл детали нового иска "Газпрома"
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси
Россия виновата в завышенной самооценке русофобов
Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста с российским каналом Россия 1
Украинская власть раскрыла, что может ее уничтожить
Банкомат Сбербанка. Архивное фото
Сбербанк назвал страны, в которых россиянам опасно пользоваться банкоматами
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Покупатель берет минеральную воду Боржоми с полки супермаркета
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Ужгороде
"У Зеленского осталось полгода". Кто подставляет нового президента Украины
Американский режиссер Оливер Стоун. Архивное фото
Оливер Стоун взял эксклюзивное интервью у Путина для фильма об Украине
Работа техники на ОАО Лебединский Горно-обогатительный комбинат (ГОК)
Названы самые опасные для здоровья сферы деятельности в России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06В российской Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
03:04Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
Лента новостейМолния