В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" создал новую систему воздушных сигналов (СВС-Л), позволяющую снизить вероятность аварий и авиакатастроф, сообщил РИА Новости гендиректор компании Николай Колесов.
"Установка на самолеты и вертолеты СВС-Л предотвратит возможное обледенение устройства при низкой температуре на больших высотах, из-за чего часто происходит ошибка в измерении воздушной скорости. Также разработка практически сведет на нет вероятность неправильных показаний приборов в кабине экипажа, ненормальной работы автоматических систем управления полетом", — рассказал Колесов.
Как пояснил собеседник агентства, в новой системе впервые применен лазерный измеритель скорости, потребляющий меньше мощности для обогрева, чем приемники полного давления, которыми сейчас оснащают летательные аппараты.
Впервые разработку представят на авиасалоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.