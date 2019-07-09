В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф

"Установка на самолеты и вертолеты СВС-Л предотвратит возможное обледенение устройства при низкой температуре на больших высотах, из-за чего часто происходит ошибка в измерении воздушной скорости. Также разработка практически сведет на нет вероятность неправильных показаний приборов в кабине экипажа, ненормальной работы автоматических систем управления полетом", — рассказал Колесов.