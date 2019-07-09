Эксперт назвал последствия роста акцизов на вино в России

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Повышение ставок акцизов на вино в России на 70% может привести к подорожанию напитка на 25-30%, а также к созданию огромного рынка нелегальной продукции, заявил РИА Новости директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Во вторник газета "Ведомости" сообщила, что правительство РФ предлагает повысить ставки акцизов на вино с 2020 года до 31 рубля за литр с действующих 18 рублей, на игристые вина - до 40 рублей за литр с 36 рублей. Акцизы на винные напитки без добавления спирта предлагается уравнять с акцизами на вино: для негазированных напитков ставка может составить 31 рубль, для газированных - 40 рублей.

"Процентов на 25 минимум вино подорожает, а может быть, и на 30%. Недорогое вино, которое стоит в пределах 200 рублей, но такого вина у нас, наверное, более 50% на рынке. Это может ощутимо ударить по потреблению вина", - прокомментировал Дробиз.

По его словам, если бы не повышались акцизы на винные напитки, россияне увеличили бы их потребление. "Но поскольку государство хочет повысить ставки акцизов и на винные напитки, в комплексе это решение приведет к созданию огромного нелегального рынка винодельческой продукции. Будет как с водкой: высокий акциз, поэтому очень большой нелегальный рынок водки. Это главное негативное последствие", - считает эксперт.

По словам собеседника агентства, в настоящий момент необходимо менять структуру потребления алкоголя в России. Так, во времена СССР потребление вина составляло 16 литров на душу населения в год, в целом винодельческой продукции (включая вино) – 27-28 литров, пива – около 24 литров, крепкого алкоголя – 10 литров на душу в год.