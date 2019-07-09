Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование

Далай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале

ДХАРАМСАЛА (Индия), 9 июл — РИА Новости, Ольга Липич. Детям беженцев необходимо давать возможность получить образование, при этом они должны быть настроены на возвращение в свою страну и ее восстановление, считает Далай-лама.

"Сегодня на Земле проживает 7 миллиардов человек, и все мы в глобальном мире зависим друг от друга… Одна из проблем современности – беженцы, прибывающие в Европу и другие регионы. Если перекрыть им дорогу, это будет безнравственный поступок. Им необходимо давать кров, питание. Но главное – мы должны предоставить их детям возможность получения образования и обеспечить здравоохранение", - сказал Далай-лама на первой международной конференции в Дхарамсале "Образование человека в 3-м тысячелетии".

"Причем важно, чтобы они понимали, что, получив образование, они должны будут вернуться в свою родную страну и восстанавливать ее", - подчеркнул буддийский духовный лидер.

Первая международная конференция "Образование человека в 3-м тысячелетии" неслучайно прошла в Дхарамсале, где расположена резиденция Далай-ламы. Это первый из трех этапов масштабного одноименного проекта, рассчитанного на три года и лично поддержанного всемирно известным духовным лидером и мыслителем. Кульминацией проекта должно стать проведение всемирного форума с участием уже сотен экспертов из разных стран. А итогом – принятие к 2021 году "Декларации об образовании человека в 3-м тысячелетии" и соответствующего руководства для педагогов.

В конференции приняли участие около 20 крупных специалистов в области образования из России, Индии, Бангладеш, Германии, Великобритании, Финляндии, США, Бразилии, Мексики и Австралии. Они сошлись с Далай-ламой в выводах о необходимости менять доминирующий в мире материалистический подход к образованию. Далай-лама призвал с детского сада учить людей "гигиене эмоций", состраданию и альтруизму и отказаться от соревнований за количественные показатели в системе образования, чтобы она стала "адекватной" и не порождала больше проблем для личности, общества и планеты.