Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T10:59Z
https://ria.ru/20190709/1556337896.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Новости Подмосковья

Инвесторы приходят в Подмосковье спустя 1,5-2 года после роуд-шоу

Вчера, 10:59
16
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Около полутора - двух лет в среднем требуется зарубежным предпринимателям для принятия решения о локализации бизнеса в Подмосковье после выездных мероприятий, презентующих инвестиционный потенциал Московской области, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.
"Примерно 1,5-2 года проходит с момента проведения роуд-шоу до появления новых инвесторов у нас в регионе. Весь этот период мы активно обсуждаем детали начала строительства, ищем земельный участок для компании, оказываем консультации по оформлению юридического лица в России, а еще помогаем с поиском партнеров из числа российских компаний. Нередко решение инвесторы принимают и гораздо быстрее", - сказал Хромов в ответ на вопрос, известно ли, какие новые заводы от французских предпринимателей появятся на территории региона после роуд-шоу во Франции в 2019 году.
Так, по словам Хромова, результаты от проведения роуд-шоу во Франции в 2018 году появились в феврале 2019 года, когда губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с французской компанией Soprema.
Зампред правительства также напомнил, что встреча с руководством компании Hino Motors, на которой были достигнуты ключевые договоренности о локализации производства грузовиков в Подмосковье, прошла в октябре 2017 года, когда в роуд-шоу участвовал Воробьев. При этом церемония открытия завода по производству японских грузовых автомобилей Hino состоялась в городском округе Химки Московской области только в апреле текущего года.
Вена
8 июля, 16:14
Товарооборот между Австрией и Подмосковьем вырос на 40%
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область
Рекомендуем
Дети кушают в столовой детского оздоровительного лагеря
Свыше 67 тысяч детей из МО отдохнули в лагерях дневного пребывания
РИА
Новости
В Подмосковье запущен онлайн-сервис для определения границ сельхозземель
Три компании сырного кластера в Подмосковье построят заводы в 2019 году
Участники фестиваля национальных видов спорта
Около 40 тысяч человек посетили летние фестивали Подмосковья
Лента
новостей
Красногорск
В Красногорске построили образовательный центр для детей-инвалидов
В подмосковной Балашихе построят школу на 1,1 тысячи мест
Заседание Московской областной Думы. Архивное фото
Мособлдума приняла 172 закона с начала года
Коломна
В Коломне пройдет благотворительный велофестиваль Summer Velo Cup
Поисковики Москвы и области создадут совет поисковых объединений
Поисковики Москвы и области создадут совет поисковых объединений
Пассажиры в автобусе
Передачи об истории Подмосковья начнут включать в общественном транспорте
В Пензенской области в детсадах за три года появятся более 2,5 тысячи мест
Более 28 тысяч заявок подано на ежегодный конкурс Доброволец России
Более 28 тысяч заявок подано на ежегодный конкурс "Доброволец России"
Тюменские власти выделили субсидии на благоустройство муниципалитетов
Подмосковье в октябре презентует в Турции инвестиционный потенциал региона
Вена
Товарооборот между Австрией и Подмосковьем вырос на 40%
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07В Госдуме предложили ввести дорожный знак "Придорожная торговля"
03:06В российской Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
03:04Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
Лента новостейМолния