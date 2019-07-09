Инвесторы приходят в Подмосковье спустя 1,5-2 года после роуд-шоу

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Около полутора - двух лет в среднем требуется зарубежным предпринимателям для принятия решения о локализации бизнеса в Подмосковье после выездных мероприятий, презентующих инвестиционный потенциал Московской области, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

"Примерно 1,5-2 года проходит с момента проведения роуд-шоу до появления новых инвесторов у нас в регионе. Весь этот период мы активно обсуждаем детали начала строительства, ищем земельный участок для компании, оказываем консультации по оформлению юридического лица в России, а еще помогаем с поиском партнеров из числа российских компаний. Нередко решение инвесторы принимают и гораздо быстрее", - сказал Хромов в ответ на вопрос, известно ли, какие новые заводы от французских предпринимателей появятся на территории региона после роуд-шоу во Франции в 2019 году.

Так, по словам Хромова, результаты от проведения роуд-шоу во Франции в 2018 году появились в феврале 2019 года, когда губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с французской компанией Soprema.