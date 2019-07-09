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РИА Новости

Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии

Вчера, 10:58
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Удмуртии Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 9 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов ответил в соцсетях на вопросы жителей города Камбарки, которые протестуют против запуска завода по переработке отходов 1 и 2 класса на территории города. По его словам, производство не скажется на здоровье местного населения и экологии.
Ранее пользователь интернета Надежда Кузьмина на ресурсе change.org собрала более пяти тысяч подписей под петицией о запрете запуска в удмуртском городе Камбарка производственного комплекса по переработке, утилизации и обезвреживанию отходов первого и второго классов. По сообщениям местных СМИ, в городе прошел митинг против запуска производства, по мнению протестующих, из-за завода люди болеют онкологией и снизилась рождаемость.
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Бречалов написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что на заводе не будут перерабатывать радиоактивные отходы, а в качестве дополнительных мер будет организован радиационный контроль входящих отходов, чтобы не допустить попадания радиоактивных веществ на предприятие. При этом, по его словам, данные о радиационном фоне будут в открытом доступе, любой гражданин сможет их отследить на сайте комплекса.
Глава региона пояснил жителям, что является отходами I и II класса опасности, и заявил, что на площадке будут работать с отходами предприятий, близко расположенных к Камбарке, а опасные отходы из-за рубежа на территорию Удмуртии завозиться не будут. При этом, по его словам, санитары, исследовавшие объект, говорят, что общий характер выявленных заболеваний в Камбарке не связан с функционированием объектов по утилизации химоружия.
"Показатели по рождаемости соответствуют средним республиканским. В Камбарке было проведено 74 тысячи тестов по безопасности, постоянно проверялись почва, вода и воздух. И все тесты показывали нормальные результаты – никаких экологических отклонений выявлено не было. Эта работа будет продолжена и дальше", - написал Бречалов.
Он отметил, что власти региона ожидают улучшения экологической ситуации в связи со значительным сокращением объемов полигонного размещения промышленных, опасных отходов и количества несанкционированных свалок с высокотоксичными отходами.
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Александр БречаловУфаУдмуртияКамбаркаОбщество
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