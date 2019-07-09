Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии

УФА, 9 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов ответил в соцсетях на вопросы жителей города Камбарки, которые протестуют против запуска завода по переработке отходов 1 и 2 класса на территории города. По его словам, производство не скажется на здоровье местного населения и экологии.

Ранее пользователь интернета Надежда Кузьмина на ресурсе change.org собрала более пяти тысяч подписей под петицией о запрете запуска в удмуртском городе Камбарка производственного комплекса по переработке, утилизации и обезвреживанию отходов первого и второго классов. По сообщениям местных СМИ, в городе прошел митинг против запуска производства, по мнению протестующих, из-за завода люди болеют онкологией и снизилась рождаемость.

Бречалов написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что на заводе не будут перерабатывать радиоактивные отходы, а в качестве дополнительных мер будет организован радиационный контроль входящих отходов, чтобы не допустить попадания радиоактивных веществ на предприятие. При этом, по его словам, данные о радиационном фоне будут в открытом доступе, любой гражданин сможет их отследить на сайте комплекса.

Глава региона пояснил жителям, что является отходами I и II класса опасности, и заявил, что на площадке будут работать с отходами предприятий, близко расположенных к Камбарке, а опасные отходы из-за рубежа на территорию Удмуртии завозиться не будут. При этом, по его словам, санитары, исследовавшие объект, говорят, что общий характер выявленных заболеваний в Камбарке не связан с функционированием объектов по утилизации химоружия.

"Показатели по рождаемости соответствуют средним республиканским. В Камбарке было проведено 74 тысячи тестов по безопасности, постоянно проверялись почва, вода и воздух. И все тесты показывали нормальные результаты – никаких экологических отклонений выявлено не было. Эта работа будет продолжена и дальше", - написал Бречалов.