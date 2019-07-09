Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T11:30Z
https://ria.ru/20190709/1556337837.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155633/82/1556338248_0:58:3073:1787_1036x0_80_0_0_6ea33c0a9cd6e7364f8c4dfbc0a0266c.jpg
РИА Новости
Культура

Сэмюэль Л. Джексон снимается в перезапуске хоррора "Пила"

Вчера, 11:30
706
© REUTERS / Danny MoloshokАмериканский актер Сэмюэл Л. Джексон
Американский актер Сэмюэл Л. Джексон
© REUTERS / Danny Moloshok
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Сэмюэль Лерой Джексон ("Человек-паук: Вдали от дома", "Мстители: Финал") сыграет отца главного героя в перезапуске хоррора "Пила", сообщает Variety.
Съемки фильма, в котором главную роль - детектива, расследующего серию убийств - играет Крис Рок, уже начались.
Макс Мингелла выступит в роли напарника Рока, а Марисоль Николс сыграет капитана полиции.
Режиссером новой "Пилы" стал Даррен Линн Боусман, снимавший вторую, третью и четвертые части хоррора. Решение о перезапуске франшизы было принято во многом благодаря большой любви к фильму Криса Рока. Детали сюжета пока держатся в секрете.
Мировая премьера картины запланирована на 23 октября 2020 года.
Кадр из фильма Человек-паук: Вдали от дома
8 июля, 00:52
Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" возглавил российский прокат в выходные
110001
КультураНовости культурыКино
Рекомендуем
Пациент перед операцией
Российские медики выяснили, как улучшить пересадку костного мозга
РИА
Новости
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин
Власти Камчатки назвали сообщения о возможной отставке Илюхина домыслами
Кадр из анимационного фильма Король лев
Создатели "Короля Льва" опубликовали фотографию актерского состава
Мужчина смотрит на трещину в земле после мощного землетрясения в Калифорнии, недалеко от города Риджкрест, 4 июля 2019
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Лента
новостей
Жена "мясного короля" обвинила таксиста в гибели своего сына
Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера Дэдпул в отеле Ritz Carlton в Москве
К Галь Гадот в "Красном уведомлении" присоединился Райан Рейнольдс
Певица Лолита Милявская
Лолита рассказала о своих чувствах во время гастролей в Донецке и Луганске
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 9 июля 2019
В Грузии участники двух митингов не могут поделить место у парламента
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Юрист: муж башкирской кассирши может стать подозреваемым по делу о хищении
Грузинские вина на полках магазинов Москвы
Эксперт рассказал, чем заместят в России грузинские вина
Щенок золотистого ретривера, который вручили красноярскому школьнику в подарок от президента РФ Владимира Путина
Путин подарил красноярскому школьнику щенка
Носовая секция танкера типа Афрамакс на открытом стапеле ССК Звезда
Колыбель исполинов. Репортаж с крупнейшей судоверфи России
Молоток на одном из аукционов. Архивное фото
В Японии на аукционе продали гроздь винограда за 11 тысяч долларов
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой рассказал о готовящихся во время работы ПАСЕ провокациях против РФ
Старт ракеты Протон-М с космодрома Байконур
В Роскосмосе рассказали, когда ракету "Протон-М" повторно вывезут на старт
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
Лента новостейМолния