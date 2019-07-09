Сэмюэль Л. Джексон снимается в перезапуске хоррора "Пила"

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Сэмюэль Лерой Джексон ("Человек-паук: Вдали от дома", "Мстители: Финал") сыграет отца главного героя в перезапуске хоррора "Пила", сообщает Variety.
Съемки фильма, в котором главную роль - детектива, расследующего серию убийств - играет Крис Рок, уже начались.
Макс Мингелла выступит в роли напарника Рока, а Марисоль Николс сыграет капитана полиции.
Режиссером новой "Пилы" стал Даррен Линн Боусман, снимавший вторую, третью и четвертые части хоррора. Решение о перезапуске франшизы было принято во многом благодаря большой любви к фильму Криса Рока. Детали сюжета пока держатся в секрете.
Мировая премьера картины запланирована на 23 октября 2020 года.