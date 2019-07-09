Сэмюэль Л. Джексон снимается в перезапуске хоррора "Пила"

Режиссером новой "Пилы" стал Даррен Линн Боусман, снимавший вторую, третью и четвертые части хоррора. Решение о перезапуске франшизы было принято во многом благодаря большой любви к фильму Криса Рока. Детали сюжета пока держатся в секрете.