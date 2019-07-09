Посол: размывающие семейные ценности подходы Запада не находят поддержки

СУХУМ, 9 июл - РИА Новости. Подходы Запада, призванные размыть традиционные семейные ценности, не находят широкой поддержки, заявил посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

В России 8 июля отмечался День семьи, любви и верности, в связи с чем в российском посольстве в Сухуме чествовали абхазские пары, которые прожили в браке более 25 лет.

"Человеческое общество развивается по одинаковым лекалам. Даже известные западные подходы, призванные размыть традиционные семейные ценности, в частности, с востока вашей республики, в целом не находят широкой поддержки или понимания", - заявил посол.

По его словам, несмотря на то что праздник имеет религиозную основу, он также является светским и касается всех, вне зависимости от вероисповедания.

"Отрадно видеть в зале пары, которые мы наградим медалями "За любовь и верность", - добавил Двинянин. Этой медали удостоились пять пар.