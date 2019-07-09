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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Посол: размывающие семейные ценности подходы Запада не находят поддержки

Вчера, 10:53
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкПосол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин
Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 9 июл - РИА Новости. Подходы Запада, призванные размыть традиционные семейные ценности, не находят широкой поддержки, заявил посол России в Абхазии Алексей Двинянин.
В России 8 июля отмечался День семьи, любви и верности, в связи с чем в российском посольстве в Сухуме чествовали абхазские пары, которые прожили в браке более 25 лет.
"Человеческое общество развивается по одинаковым лекалам. Даже известные западные подходы, призванные размыть традиционные семейные ценности, в частности, с востока вашей республики, в целом не находят широкой поддержки или понимания", - заявил посол.
По его словам, несмотря на то что праздник имеет религиозную основу, он также является светским и касается всех, вне зависимости от вероисповедания.
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"Отрадно видеть в зале пары, которые мы наградим медалями "За любовь и верность", - добавил Двинянин. Этой медали удостоились пять пар.
Праздник День семьи, любви и верности был учрежден в 2008 году по инициативе Русской православной церкви, он считается альтернативой западному дню святого Валентина (14 февраля).
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Религия и мировоззрениерелигия
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