В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы

"Москва. Дождь. Период предупреждения с 9.00 10 июля до 9.00 12 июля местами дождь. Московская область. Дождь. Период предупреждения с 9.00 10 июля до 9.00 12 июля местами дождь", - уточняется в сообщении.

Днем в среду, 10 июля, будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха в столице будет варьироваться от 18 до 20 градусов тепла, по области - от 17 до 22 градусов.