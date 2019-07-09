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РИА Новости

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы

Вчера, 10:52
2033
© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье со среды до утра пятницы из-за дождя, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
"Москва. Дождь. Период предупреждения с 9.00 10 июля до 9.00 12 июля местами дождь. Московская область. Дождь. Период предупреждения с 9.00 10 июля до 9.00 12 июля местами дождь", - уточняется в сообщении.
Днем в среду, 10 июля, будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха в столице будет варьироваться от 18 до 20 градусов тепла, по области - от 17 до 22 градусов.
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ГидрометцентрМоскваМосковская областьОбщество
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