Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии

УФА, 9 июл - РИА Новости. Ветеринары выяснили причину массовой гибели пчел в Удмуртии, по их мнению, пчелы отравились химическими веществами, которым обрабатывают растения, сообщили в управлении ветеринарии республики.
Ранее ведомство сообщало, что массовая гибель пчел зафиксирована на пасеках четырех районов, а на сегодняшний день - в семи муниципалитетах.
"По официальным данным, на сегодняшний день падёж пчел зарегистрирован на 33 пасеках в личных подсобных хозяйствах в семи районах: Алнашский, Вавожский, Воткинский, Кизнерский, Малопургинский, Увинский, Шарканский", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что по данному факту возбуждено административное расследование в отношении неопределенного круга лиц.
"По предварительным данным, пчелы отравились химическими веществами, используемыми для обработки растений. Для установления возможного отравления пчел пестицидами и гербицидами материал необходимо направлять в ФГБНУ "ФЦТРБ-ВНИВИ" города Казань", - сообщает ветеринарная служба Удмуртии.
В июне 2019 года подобные случаи были замечены в нескольких других регионах России. Массовая гибель пчел была зафиксирована в Липецкой и Курской областях, начаты соответствующие проверки. По мнению специалистов, основная причина вымирания пчелосемей заключается в несвоевременном информировании пчеловодов о времени, месте и характере химических обработок посевов.