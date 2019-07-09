Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии

УФА, 9 июл - РИА Новости. Ветеринары выяснили причину массовой гибели пчел в Удмуртии, по их мнению, пчелы отравились химическими веществами, которым обрабатывают растения, сообщили в управлении ветеринарии республики.

Ранее ведомство сообщало, что массовая гибель пчел зафиксирована на пасеках четырех районов, а на сегодняшний день - в семи муниципалитетах.

"По официальным данным, на сегодняшний день падёж пчел зарегистрирован на 33 пасеках в личных подсобных хозяйствах в семи районах: Алнашский, Вавожский, Воткинский, Кизнерский, Малопургинский, Увинский, Шарканский", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что по данному факту возбуждено административное расследование в отношении неопределенного круга лиц.

"По предварительным данным, пчелы отравились химическими веществами, используемыми для обработки растений. Для установления возможного отравления пчел пестицидами и гербицидами материал необходимо направлять в ФГБНУ "ФЦТРБ-ВНИВИ" города Казань", - сообщает ветеринарная служба Удмуртии.