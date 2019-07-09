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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"

Вчера, 10:45
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© РИА Новости / Карлос Эррера / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе
© РИА Новости / Карлос Эррера
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Старт переговоров на Барбадосе является "позитивным сигналом" как со стороны президента Венесуэлы Николаса Мадуро, так и со стороны оппозиции, заявил РИА Новости советник президента Российского общественно-политического центра Дмитрий Бурых.
Ранее Мадуро объявил о старте переговорного процесса с оппозицией на острове Барбадос. Глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил в понедельник РИА Новости, что Россия поддерживает намерение сторон в Венесуэле провести новую встречу на Барбадосе.
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"Относительно перспектив переговоров, наверное, сейчас трудно говорить, чем они могут закончиться. Тем не менее мы понимаем, что это позитивный сигнал со стороны власти, со стороны президента Мадуро, показатель его готовности к диалогу, к изменениям определенным, которые последуют не только в экономической политике действующего правительства Венесуэлы, но и определенные изменения в политическом устройстве ", - сказал Бурых.
Эксперт также заявил, что это "позитивный и большой прогресс с точки зрения оппозиции", а именно ее "отхода от силового сценария решения проблем".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Эксперт о переговорах Мадуро с оппозицией: иллюзий нет, но шанс остаетсяПрезидент Венесуэлы объявил о начале переговоров с оппозицией. Действительно ли противники Николаса Мадуро хотят наладить диалог? В эфире радио Sputnik на этот вопрос ответил эксперт Егор Лидовской.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаВ мире
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