Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Старт переговоров на Барбадосе является "позитивным сигналом" как со стороны президента Венесуэлы Николаса Мадуро, так и со стороны оппозиции, заявил РИА Новости советник президента Российского общественно-политического центра Дмитрий Бурых.

Ранее Мадуро объявил о старте переговорного процесса с оппозицией на острове Барбадос. Глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил в понедельник РИА Новости, что Россия поддерживает намерение сторон в Венесуэле провести новую встречу на Барбадосе.

"Относительно перспектив переговоров, наверное, сейчас трудно говорить, чем они могут закончиться. Тем не менее мы понимаем, что это позитивный сигнал со стороны власти, со стороны президента Мадуро, показатель его готовности к диалогу, к изменениям определенным, которые последуют не только в экономической политике действующего правительства Венесуэлы, но и определенные изменения в политическом устройстве ", - сказал Бурых.

Эксперт также заявил, что это "позитивный и большой прогресс с точки зрения оппозиции", а именно ее "отхода от силового сценария решения проблем".