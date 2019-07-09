Создатели "Короля Льва" опубликовали фотографию актерского состава

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. В Сети появилась "царственная" фотография актерского состава фильма "Король Лев" , премьера которого в России состоится 18 июля.

На снимке можно увидеть всех актеров, в том числе Бейонсе, Дональда Гловера, Элфри Вудард, Чиветеля Эджиофора, Билли Айкнера, Кигэна-Майкла Ки, Шахади Райт Джозеф, Сета Рогена и других.