Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T10:45Z
https://ria.ru/20190709/1556337209.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153335/01/1533350157_45:0:1821:999_1036x0_80_0_0_cbd033934b2c3c41453203632d32f1b2.jpg
РИА Новости
Культура

Создатели "Короля Льва" опубликовали фотографию актерского состава

Вчера, 10:45
2345
© Walt Disney StudiosКадр из анимационного фильма "Король лев"
Кадр из анимационного фильма Король лев
© Walt Disney Studios
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. В Сети появилась "царственная" фотография актерского состава фильма "Король Лев" , премьера которого в России состоится 18 июля.
На снимке можно увидеть всех актеров, в том числе Бейонсе, Дональда Гловера, Элфри Вудард, Чиветеля Эджиофора, Билли Айкнера, Кигэна-Майкла Ки, Шахади Райт Джозеф, Сета Рогена и других.
"Король Лев" - очередная картина в серии экранизаций популярных диснеевских мультфильмов. В мае вышел фильм "Алладин", весной 2020 года ожидается премьера "Мулан", активно идет кастинг актеров для "Русалочки".
Певица Бейонсе
21 июня, 18:16
Бейонсе спела главный хит "Короля Льва"
110004
КультураКино и сериалыНовости культурыКино
Рекомендуем
Певица Лолита Милявская
Лолита рассказала о своих чувствах во время гастролей в Донецке и Луганске
РИА
Новости
Носовая секция танкера типа Афрамакс на открытом стапеле ССК Звезда
Колыбель исполинов. Репортаж с крупнейшей судоверфи России
Американский актер Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэль Л. Джексон снимается в перезапуске хоррора "Пила"
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин
Власти Камчатки назвали сообщения о возможной отставке Илюхина домыслами
Лента
новостей
Щенок золотистого ретривера, который вручили красноярскому школьнику в подарок от президента РФ Владимира Путина
Путин подарил красноярскому школьнику щенка
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 9 июля 2019
В Грузии участники двух митингов не могут поделить место у парламента
Пациент перед операцией
Российские медики выяснили, как улучшить пересадку костного мозга
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Глава КЧР прокомментировал назначение Евкурова замминистра обороны
Юнус-Бек Евкуров
Кадыров поздравил Евкурова с назначением на новую должность
Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера Дэдпул в отеле Ritz Carlton в Москве
К Галь Гадот в "Красном уведомлении" присоединился Райан Рейнольдс
В Югре мужчина угнал велосипед, но вез в руках, так как не умел кататься
Старт ракеты Протон-М с космодрома Байконур
В Роскосмосе рассказали, когда ракету "Протон-М" повторно вывезут на старт
Фестиваль Сан-Фермин в Испании
Страх и риск: забег быков на фестивале Сан-Фермин в Испании
Вид на стадион Екатеринбург Арена
В Екатеринбурге отметили победу в борьбе за Универсиаду-2023
Мужчина смотрит на трещину в земле после мощного землетрясения в Калифорнии, недалеко от города Риджкрест, 4 июля 2019
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07В Госдуме предложили ввести знак "Придорожная торговля"
03:06В российской Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
03:04Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
Лента новостейМолния