Создатели "Короля Льва" опубликовали фотографию актерского состава

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. В Сети появилась "царственная" фотография актерского состава фильма "Король Лев" , премьера которого в России состоится 18 июля.
На снимке можно увидеть всех актеров, в том числе Бейонсе, Дональда Гловера, Элфри Вудард, Чиветеля Эджиофора, Билли Айкнера, Кигэна-Майкла Ки, Шахади Райт Джозеф, Сета Рогена и других.
"Король Лев" - очередная картина в серии экранизаций популярных диснеевских мультфильмов. В мае вышел фильм "Алладин", весной 2020 года ожидается премьера "Мулан", активно идет кастинг актеров для "Русалочки".
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