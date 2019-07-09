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РИА Новости
Туризм

Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт

Вчера, 10:38
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВид на Алазанскую долину с одной из улиц города Сигнахи
Вид на Алазанскую долину с одной из улиц города Сигнахи
© Sputnik
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Вид на Алазанскую долину с одной из улиц города Сигнахи. Архивное фото
САМАРКАНД, 9 июл - РИА Новости. Существенное падение потока туристов из России серьёзно скажется на экономике Грузии, властям этой страны нужно сделать шаги навстречу российскому правительству, заявил РИА Новости во вторник директор по развитию бизнеса российской "Веди групп" Алексей Иванченко.
Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией вступил в силу с 8 июля, рейсы прекратили как российские авиакомпании, так и грузинские.
"По поводу турпотока - однозначно будет падать и падать серьёзно. Очень серьёзно скажется на экономике Грузии", - сказал Иванченко в кулуарах проходящей в Самарканде 9-10 июля первой туристической ярмарки стран СНГ, комментируя влияние запрета на динамику в туристической сфере двух стран.
Он отметил, что в сложившейся ситуации грузинская сторона должна делать незамедлительные шаги навстречу российскому правительству, а также "решать шаги внутри страны". "Цифрами сейчас не владеет никто, но это тысячи и тысячи", - считает Иванченко, оценивая характер снижения потока туристов из России в Грузию. По его словам, динамика снижения особенно четко прослеживается после серьезного роста в 2017-2018 годах.
Туристы фотографируются на смотровой площадке у Военно-Грузинской дороги
8 июля, 21:34
Туристы из России массово отменяют брони в Грузии
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну. Также Госдума на пленарном заседании во вторник планирует принять заявление, в котором рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии.
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ТуризмРоссияГрузия
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