Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Журнал Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.

Первое место в нем занял депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, основатель группы компаний "Владимирский стандарт". В 2018 году его доход составил около 9,97 миллиарда рублей.

На второй строчке рейтинга оказался вице-председатель Законодательного собрания Челябинской области и совладелец компании "Южуралзолото" Константин Струков, чье состояние оценивается в 1,9 миллиарда долларов. Причем годом ранее он задекларировал доход в 4,46 миллиарда рублей. На третьем месте — депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, владелец кондитерской фабрики "Славянка". Его доход составил 2,84 миллиарда рублей.

При этом глава госкорпорции "Ростех" Сергей Чемезов занял 25-е место, министр промышленности и торговли Денис Мантуров — 36-е, индустриальный директор госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков — 56-е, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — 69-е.

Всего журнал исследовал сведения о доходах тысяч чиновников и парламентариев федерального и регионального уровня (сотрудников администрации президента, правительства, федеральных министерств и ведомств, членов Совета Федерации, депутатов Госдумы и региональных парламентов, менеджмента госкорпораций и т. д.). Рейтинг составлялся на основе данных о совокупном семейном доходе, задекларированном чиновниками и депутатами, а также их супругами и несовершеннолетними детьми.