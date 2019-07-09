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РИА Новости

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Вчера, 10:37
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Первое место в нем занял депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, основатель группы компаний "Владимирский стандарт". В 2018 году его доход составил около 9,97 миллиарда рублей.
На второй строчке рейтинга оказался вице-председатель Законодательного собрания Челябинской области и совладелец компании "Южуралзолото" Константин Струков, чье состояние оценивается в 1,9 миллиарда долларов. Причем годом ранее он задекларировал доход в 4,46 миллиарда рублей. На третьем месте — депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, владелец кондитерской фабрики "Славянка". Его доход составил 2,84 миллиарда рублей.
При этом глава госкорпорции "Ростех" Сергей Чемезов занял 25-е место, министр промышленности и торговли Денис Мантуров — 36-е, индустриальный директор госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков — 56-е, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — 69-е.
Всего журнал исследовал сведения о доходах тысяч чиновников и парламентариев федерального и регионального уровня (сотрудников администрации президента, правительства, федеральных министерств и ведомств, членов Совета Федерации, депутатов Госдумы и региональных парламентов, менеджмента госкорпораций и т. д.). Рейтинг составлялся на основе данных о совокупном семейном доходе, задекларированном чиновниками и депутатами, а также их супругами и несовершеннолетними детьми.
В целом семьи ста участников рейтинга в прошлом году задекларировали доход в 71 миллиард рублей.
Серена Уильямс
4 июня, 15:35
Forbes включил Серену Уильямс в список самых богатейших женщин в мире
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Экономика
Популярные комментарии
Работяг в думе нет , одни барыги и воры , а они думают лишь о своём благосостояние и плевать они хотели на народ .
9 июля, 10:50
СССосед Соседов
4065361013
На мой взгляд список не полный, особенно сверху.
9 июля, 10:51
vvaas04
2831713512
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