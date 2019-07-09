Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии

Сообщается, что 81-летний экс-президент, занимавший пост в 1999-2001 годах, был доставлен в клинику Alexander Fleming в Буэнос-Айресе из-за сердечной и почечной недостаточности. Как заявили в окружении де ла Руа, несмотря на то, что его состояние остается тяжелым, они сохраняют надежду на лучшее.

По данным Todo Noticias, в январе де ла Руа был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем. Его выписали только через месяц. В 2018 году у экс-президента также наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Тогда он перенес два инфаркта.