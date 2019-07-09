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РИА Новости

Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии

Вчера, 10:29
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© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Аргентины в 1999-2001 годах Фернандо де ла Руа
Президент Аргентины в 1999-2001 годах Фернандо де ла Руа
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Аргентины в 1999-2001 годах Фернандо де ла Руа. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Экс-президент Аргентины Фернандо де ла Руа в понедельник был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает новостной портал Todo Noticias со ссылкой на окружение семьи бывшего президента.
Сообщается, что 81-летний экс-президент, занимавший пост в 1999-2001 годах, был доставлен в клинику Alexander Fleming в Буэнос-Айресе из-за сердечной и почечной недостаточности. Как заявили в окружении де ла Руа, несмотря на то, что его состояние остается тяжелым, они сохраняют надежду на лучшее.
По данным Todo Noticias, в январе де ла Руа был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем. Его выписали только через месяц. В 2018 году у экс-президента также наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Тогда он перенес два инфаркта.
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