Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T10:28Z
https://ria.ru/20190709/1556336674.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании

Вчера, 10:28
1404
ЯКУТСК, 9 июл - РИА Новости. Водитель мотоцикла BMW, следуя из Якутска в поселок Хандыга Томпонского района Якутии, столкнулся с прицепом-цистерной встречной автомашины Scania, в результате мотоциклист скончался на месте, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД МВД России.
Как отметили в ведомстве, ДТП произошло в понедельник на 325-м километре федеральной автодороги "Колыма".
"Предварительно установлено, что водитель 1949 года рождения, управляя мотоциклом BMW, следуя из города Якутска в поселок Хандыга Томпонского района, не учел необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, и, не справившись с управлением мотоцикла, совершил столкновение с прицепом-цистерной встречной автомашины Scania, находящейся под управлением водителя 1982 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте", - информирует пресс-служба.
Медицинское освидетельствование не выявило состояние опьянения у водителя автомашины Scania.
ДТП на автодороге Обоянь-Суджа Беловского района Курской области. 8 июля 2019
8 июля, 16:49
В Курской области в ДТП на железнодорожном переезде погиб водитель фуры
РИА Новости стало известно, что погибший является иностранным туристом.
"Погиб Вавангас Грехон Демитрос из Великобритании. 25 июля ему должно было исполниться 70 лет. Мы познакомились в воскресенье во время экскурсии группы байкеров в Якутске. Они должны были добраться в Магадан. Тур начался во Владивостоке. Побывали в царстве вечной мерзлоты. Всего в группе шесть человек, двое – из Великобритании и Канады, остальные – россияне из Москвы. Грехон пошутил тогда, что, если все его желания сбудутся, он станет язычником", - рассказал переводчик Александр Пахомов.
1101603
Обсудить 0
ВеликобританияЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
РИА
Новости
Пчелы
Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
ДТП на автодороге Обоянь-Суджа Беловского района Курской области. 8 июля 2019
В Курской области в ДТП на железнодорожном переезде погиб водитель фуры
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Пчеловод собирает мед на пасеке
В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
Украинские военные в Луганской области
Украинский военный выстрелил в подчиненную за шпионаж, заявили в ЛНР
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
Мужчина смотрит на трещину в земле после мощного землетрясения в Калифорнии, недалеко от города Риджкрест, 4 июля 2019
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
В Москве пациентка частной клиники умерла во время операции
В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле
ДТП на автодороге Тобольск-Вагай с участием автомобиля Форд Фокус и грузовика ГАЗ БКМ317. 9 июля 2019
В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Аксенов уволил директора "Крымавтотранса" за нелегальные перевозки
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи
03:12В Росприроднадзоре предложили создать центры реабилитации диких животных
03:08В Госдуме предложили обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем
03:07В Госдуме предложили ввести знак "Придорожная торговля"
03:06В российской Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
03:04Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
Лента новостейМолния