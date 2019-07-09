В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании

"Предварительно установлено, что водитель 1949 года рождения, управляя мотоциклом BMW, следуя из города Якутска в поселок Хандыга Томпонского района, не учел необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, и, не справившись с управлением мотоцикла, совершил столкновение с прицепом-цистерной встречной автомашины Scania, находящейся под управлением водителя 1982 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте", - информирует пресс-служба.

"Погиб Вавангас Грехон Демитрос из Великобритании. 25 июля ему должно было исполниться 70 лет. Мы познакомились в воскресенье во время экскурсии группы байкеров в Якутске. Они должны были добраться в Магадан. Тур начался во Владивостоке. Побывали в царстве вечной мерзлоты. Всего в группе шесть человек, двое – из Великобритании и Канады, остальные – россияне из Москвы. Грехон пошутил тогда, что, если все его желания сбудутся, он станет язычником", - рассказал переводчик Александр Пахомов.