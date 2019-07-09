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РИА Новости

Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню

Вчера, 10:23
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ПЕКИН, 9 июл – РИА Новости. Китай выразил протест и сделал строгое представление США в связи с одобрением продажи Тайваню вооружений, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Продажа американского оружия Тайваню серьезно нарушает международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, нарушает принцип "одного Китая" и три совместных американо-китайских коммюнике, а также является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, наносит ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР. Мы выражаем протест в отношении этих действий", - заявил дипломат на брифинге.
Он добавил, что "Китай уже сделал американской стороне строгое представление".
Ранее Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона сообщило, что Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более двух миллиардов долларов. Тайвань просит продать 108 танков специальной модификации, 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей, а также более 300 пулеметов, различные боеприпасы и оборудование к военной технике. Кроме того, одобрена возможная продажа более 250 комплектов ПЗРК Stinger на сумму свыше 223 миллиона долларов
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