Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню

"Продажа американского оружия Тайваню серьезно нарушает международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, нарушает принцип "одного Китая" и три совместных американо-китайских коммюнике, а также является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, наносит ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР. Мы выражаем протест в отношении этих действий", - заявил дипломат на брифинге.

Ранее Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона сообщило, что Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более двух миллиардов долларов. Тайвань просит продать 108 танков специальной модификации, 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей, а также более 300 пулеметов, различные боеприпасы и оборудование к военной технике. Кроме того, одобрена возможная продажа более 250 комплектов ПЗРК Stinger на сумму свыше 223 миллиона долларов