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РИА Новости

Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей

Вчера, 10:23
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Субсидии "Звезде" на строительство 15 газовозов для проекта "Арктик СПГ-2" составят около 50 миллиардов рублей, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Я могу только сказать примерно общий объем с учетом 15 газовозов, но окончательного расчета еще не сделано, это порядка 50 миллиардов рублей", - сказал Мантуров.
По данным Минпромторга, суда-газовозы, заказанные "Новатэком", будут строиться в строгом соответствии с требованиями 719 постановления правительства к судам, произведенным на территории РФ. К этим требованиям относятся наличие у юридического лица прав на всю основную техническую документацию, осуществление на территории РФ закладки, сборки и окраски корпуса судна, использование при строительстве судна комплектующих для маневрирования, произведенных на территориях стран - членов ЕАЭС, постройка судна, проведение испытаний и его сдача.
Суда-газовозы раньше в России не строились, в мире их строит всего 13 верфей, напоминает Минпромторг. Совместно с СК "Звезда", заказчиком и оператором судна проводится работа по повышению локализации.
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В 2018 году во Владивостоке было подписано соглашение о создании совместного Российско-Корейского центра оборудования для морской техники на базе АО "ЦНИИ "Курс". Определен перечень оборудования, необходимого к локализации на территории РФ (специальные системы для СПГ газовозов, палубное оборудование, системы водоочистки и водоподготовки, аварийно-спасательное оборудование), и отечественные предприятия, способные выступить в качестве технологических партнеров.
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