Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - РИА Новости. Субсидии "Звезде" на строительство 15 газовозов для проекта "Арктик СПГ-2" составят около 50 миллиардов рублей, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Я могу только сказать примерно общий объем с учетом 15 газовозов, но окончательного расчета еще не сделано, это порядка 50 миллиардов рублей", - сказал Мантуров.

По данным Минпромторга, суда-газовозы, заказанные "Новатэком", будут строиться в строгом соответствии с требованиями 719 постановления правительства к судам, произведенным на территории РФ. К этим требованиям относятся наличие у юридического лица прав на всю основную техническую документацию, осуществление на территории РФ закладки, сборки и окраски корпуса судна, использование при строительстве судна комплектующих для маневрирования, произведенных на территориях стран - членов ЕАЭС, постройка судна, проведение испытаний и его сдача.

Суда-газовозы раньше в России не строились, в мире их строит всего 13 верфей, напоминает Минпромторг. Совместно с СК "Звезда", заказчиком и оператором судна проводится работа по повышению локализации.