Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов

КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Международный редакционный совет телеканала NewsOne заявил, что расценивает проведенную накануне у редакции в Киеве акцию националистов как давление на журналистов и их запугивание.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Украинские националисты в понедельник вечером провели митинг возле здания телеканала, они жгли файеры и дымовые шашки.

"Мы, члены Международного редакционного совета телеканала NewsOne, решительно осуждаем факты беспрецедентного давления со стороны крайне правых радикалов и запугивания журналистов телеканала в связи с выполнением ими своих профессиональных обязанностей", - говорится в заявлении опубликованном на сайте телеканалы.

Редакционный совет телеканала считает, что Украина длительное время находится среди лидеров по количеству случаев насилия в отношении работников СМИ. Как отмечается в заявлении, целью СМИ является популяризация культуры мира, диалога и толерантности.

"Анонсированный телеканалом NewsOne телемост Украина - Россия с участием простых граждан двух стран вполне соответствует этой европейской традиции. Тем более вызывает обеспокоенность, что срыв этого телемоста был осуществлен с помощью грубого давления со стороны организаций, которые в отчетах многих международных правозащитных организаций определены как экстремистские и даже неонацистские. На этом фоне вызывает удивление полное отсутствие реакции как со стороны украинских правоохранительных органов, так и руководства Украины", - говорится в заявлении.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.