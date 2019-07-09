Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС

КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что "автором" скандала, который пыталась устроить вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе после того, как ее не пустили на саммит Украина-ЕС, был экс-президент Петр Порошенко, по словам премьера, бывший глава государства устраивал "время от времени такие грязные, мелкие интриги".

Саммит Украина-ЕС прошел в понедельник в Киеве. Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили намероприятие, добавив, что расценивает такие действия как "саботаж" и "интриги" со Гройсмана.

"Было желание не принять участие в работе саммита, а было желание устроить политический скандал. Что и произошло. Автора этого скандала я знаю. Это Петр Алексеевич Порошенко, к сожалению. Я с подобными шагами уже встречался. И все 2,5 года в должности премьер-министра время от времени такие грязные, мелкие интриги направлялись в мой адрес", - цитирует Гройсмана сайт " Громадське радио " ("Общественное радио").

По словам премьера, он узнал о ситуации с Климпуш-Цинцадзе из интернета. Он отметил, что вице-премьер могла бы ему позвонить, вместо того чтобы устраивать скандал. Гросман также отметил, что это бы саммит президентского уровня и состав делегации формировал офис президента Украины.