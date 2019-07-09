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РИА Новости

Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС

Вчера, 10:20
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман. Архивное фото
КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Глава украинского правительства Владимир Гройсман заявил, что "автором" скандала, который пыталась устроить вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе после того, как ее не пустили на саммит Украина-ЕС, был экс-президент Петр Порошенко, по словам премьера, бывший глава государства устраивал "время от времени такие грязные, мелкие интриги".
Саммит Украина-ЕС прошел в понедельник в Киеве. Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили намероприятие, добавив, что расценивает такие действия как "саботаж" и "интриги" со Гройсмана.
"Было желание не принять участие в работе саммита, а было желание устроить политический скандал. Что и произошло. Автора этого скандала я знаю. Это Петр Алексеевич Порошенко, к сожалению. Я с подобными шагами уже встречался. И все 2,5 года в должности премьер-министра время от времени такие грязные, мелкие интриги направлялись в мой адрес", - цитирует Гройсмана сайт "Громадське радио" ("Общественное радио").
По словам премьера, он узнал о ситуации с Климпуш-Цинцадзе из интернета. Он отметил, что вице-премьер могла бы ему позвонить, вместо того чтобы устраивать скандал. Гросман также отметил, что это бы саммит президентского уровня и состав делегации формировал офис президента Украины.
Климпуш-Цинцадзе баллотируется на внеочередных выборах в Верховную раду, которые пройдут 21 июля, от партии Порошенко "Европейская солидарность".
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