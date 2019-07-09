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РИА Новости

Часть работников ДВЗ "Звезда" переводят на сокращенную рабочую неделю

Вчера, 10:13
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДальневосточный завод "Звезда"
Дальневосточный завод Звезда
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Дальневосточный завод "Звезда". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Часть сотрудников дальневосточного завода "Звезда" в Большом Камне переведена на неполную рабочую неделю из-за временного отсутствия гособоронзаказа, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "ДВЗ "Звезда".
"В целях сохранения трудового коллектива Дальневосточного завода "Звезда" и недопущения нарушения законных прав работников с августа по декабрь 2019 года включительно часть специалистов будет переведена на неполную рабочую неделю. Такие меры вызваны недозагруженностью предприятия по причине временного отсутствия гособоронзаказа. Все права работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ будут соблюдены", - отметили в пресс-службе.
Как сообщается на сайте Федерации профсоюзов Приморского края, "большая часть работников Дальневосточного завода "Звезда" с 1 августа переходит на неполный режим рабочего времени". Также отмечается, что "соответствующие дополнительные соглашения к трудовым договорам заводчане уже подписали".
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Представитель заводского профсоюза сообщил РИА Новости, что сокращение рабочей недели связано "с отсутствием стопроцентной загрузки у всех подразделений". "Речь идет о сотнях человек. Принято решение обратиться к депутату Виктору Пинскому и непосредственно к Сергею Шойгу", - сказал собеседник, добавив, что руководство завода принимает меры для решения ситуации.
ДВЗ "Звезда" - ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.
На базе ДВЗ консорциумом во главе с ПАО "НК "Роснефть" по поручению президента России создается судостроительный комплекс "Звезда". Часть объектов уже введены в эксплуатацию. Целевое назначение судостроительного комплекса - выпуск крупнотоннажных судов, судов ледового класса, кораблей специального назначения и других видов морской техники.
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