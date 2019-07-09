Часть работников ДВЗ "Звезда" переводят на сокращенную рабочую неделю

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Часть сотрудников дальневосточного завода "Звезда" в Большом Камне переведена на неполную рабочую неделю из-за временного отсутствия гособоронзаказа, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "ДВЗ "Звезда".

"В целях сохранения трудового коллектива Дальневосточного завода "Звезда" и недопущения нарушения законных прав работников с августа по декабрь 2019 года включительно часть специалистов будет переведена на неполную рабочую неделю. Такие меры вызваны недозагруженностью предприятия по причине временного отсутствия гособоронзаказа. Все права работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ будут соблюдены", - отметили в пресс-службе.

Как сообщается на сайте Федерации профсоюзов Приморского края, "большая часть работников Дальневосточного завода "Звезда" с 1 августа переходит на неполный режим рабочего времени". Также отмечается, что "соответствующие дополнительные соглашения к трудовым договорам заводчане уже подписали".

Представитель заводского профсоюза сообщил РИА Новости, что сокращение рабочей недели связано "с отсутствием стопроцентной загрузки у всех подразделений". "Речь идет о сотнях человек. Принято решение обратиться к депутату Виктору Пинскому и непосредственно к Сергею Шойгу", - сказал собеседник, добавив, что руководство завода принимает меры для решения ситуации.

ДВЗ "Звезда" - ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.