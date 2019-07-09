В Грузии участники двух митингов не могут поделить место у парламента

ТБИЛИСИ, 9 июл - РИА Новости. Представители духовенства и члены неправительственных организаций, выступающие против мероприятий ЛГБТ, и участники акции с требованием отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, не могут поделить место перед зданием парламента в центре Тбилиси.

Акции протеста на проспекте Руставели продолжались всю ночь. На данный момент место перед зданием парламента занимают представители духовенства и члены НПО, с понедельника требующие запрета на проведение всех мероприятий членов ЛГБТ. Не собираются расходиться и участники митинга с требованием отставки Гахария.

"Мы простояли всю ночь и расходится не намерены. Наша акция (длится - ред.) двадцатый день с одним требованием: отставка главы МВД. Но нам должны вернуть наше место перед парламентом, перед органом, который много решает. Нам не разрешают заходить за полицейский кордон", - заявила РИА Новости одна из участниц акции протеста Анна Чохели.

По данным грузинского Первого канала, с утра вторника члены акции с требованием отставки министра несколько раз пытались прорвать полицейский кордон, что привело к потасовкам.

Ранее к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией привел инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия и депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.