Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T10:10Z
https://ria.ru/20190709/1556336221.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155634/59/1556345965_0:0:1914:1077_1036x0_80_0_0_735a3a56d45da4bf43b312a6de5c20c1.jpg
РИА Новости

В Грузии участники двух митингов не могут поделить место у парламента

Вчера, 10:10
19201
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 9 июля 2019
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 9 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 9 июля 2019
ТБИЛИСИ, 9 июл - РИА Новости. Представители духовенства и члены неправительственных организаций, выступающие против мероприятий ЛГБТ, и участники акции с требованием отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, не могут поделить место перед зданием парламента в центре Тбилиси.
Акции протеста на проспекте Руставели продолжались всю ночь. На данный момент место перед зданием парламента занимают представители духовенства и члены НПО, с понедельника требующие запрета на проведение всех мероприятий членов ЛГБТ. Не собираются расходиться и участники митинга с требованием отставки Гахария.
"Мы простояли всю ночь и расходится не намерены. Наша акция (длится - ред.) двадцатый день с одним требованием: отставка главы МВД. Но нам должны вернуть наше место перед парламентом, перед органом, который много решает. Нам не разрешают заходить за полицейский кордон", - заявила РИА Новости одна из участниц акции протеста Анна Чохели.
По данным грузинского Первого канала, с утра вторника члены акции с требованием отставки министра несколько раз пытались прорвать полицейский кордон, что привело к потасовкам.
Сотрудники полиции во время стихийной акции против телеканала Рустави 2 в Тбилиси. 8 июля 2019
8 июля, 17:44
Как в Грузии отреагировали на оскорбления в адрес Путина
Ранее к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией привел инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия и депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлый году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Владимир Жириновский
8 июля, 12:31
Жириновский назвал цель обострения в Грузии
10322113
Обсудить 1
Протесты в ГрузииВ мире
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
РИА
Новости
Носовая секция танкера типа Афрамакс на открытом стапеле ССК Звезда
Колыбель исполинов. Репортаж с крупнейшей судоверфи России
Украинские военные в Луганской области
Украинский военный выстрелил в подчиненную за шпионаж, заявили в ЛНР
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Лента
новостей
Владимир Жириновский
Жириновский назвал цель обострения в Грузии
Мужчина смотрит на трещину в земле после мощного землетрясения в Калифорнии, недалеко от города Риджкрест, 4 июля 2019
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Медики рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Певица Лолита Милявская
Лолита рассказала о своих чувствах во время гастролей в Донецке и Луганске
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков предложил Грузии бесплатно отдавать воду и вино союзникам по НАТО
Структура кокона килоновой и ее выброс
Гравитационные волны углубили загадку расширения Вселенной, заявляют ученые
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Вид на стадион Екатеринбург Арена
В Екатеринбурге отметили победу в борьбе за Универсиаду-2023
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08В Госдуме предложили обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем
03:07В Госдуме предложили ввести знак "Придорожная торговля"
03:06В российской Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
03:04Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
Лента новостейМолния