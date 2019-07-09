В Грузии участники двух митингов не могут поделить место у парламента

ТБИЛИСИ, 9 июл - РИА Новости. Представители духовенства и члены неправительственных организаций, выступающие против мероприятий ЛГБТ, и участники акции с требованием отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, не могут поделить место перед зданием парламента в центре Тбилиси.
Акции протеста на проспекте Руставели продолжались всю ночь. На данный момент место перед зданием парламента занимают представители духовенства и члены НПО, с понедельника требующие запрета на проведение всех мероприятий членов ЛГБТ. Не собираются расходиться и участники митинга с требованием отставки Гахария.
"Мы простояли всю ночь и расходится не намерены. Наша акция (длится - ред.) двадцатый день с одним требованием: отставка главы МВД. Но нам должны вернуть наше место перед парламентом, перед органом, который много решает. Нам не разрешают заходить за полицейский кордон", - заявила РИА Новости одна из участниц акции протеста Анна Чохели.
По данным грузинского Первого канала, с утра вторника члены акции с требованием отставки министра несколько раз пытались прорвать полицейский кордон, что привело к потасовкам.
Ранее к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией привел инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия и депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Поводом для недовольства грузинской оппозиции стало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. Оппозиционеры после этого покинули зал, заседание прервалось, а затем парламент захватили радикалы. Как заявлял Гаврилов РИА Новости, ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять документы. Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии МАП. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в прошлый году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
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