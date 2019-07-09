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РИА Новости

Консулы посетили россиян, задержанных в Минске после ЧП во время салюта

Вчера, 10:05
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МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Российские дипломаты посетили двух россиян, задержанных в Минске после ЧП во время салюта на День независимости Белоруссии, жалоб на условия содержания они не имеют, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе российского посольства в Белоруссии.
Во время салюта ко Дню независимости 3 июля в Минске из-за взрыва фейерверочных изделий погибла женщина, еще не менее 10 человек пострадали, двое из них остаются в больнице. В Минобороны республики заявили, что салютные установки и фейерверочные изделия были приобретены у российской компании ОАО "Пиро-Росс" (город Сергиев Посад). СК Белоруссии возбудил уголовное дело, рассматривает версию о некачественных зарядах. В рамках уголовного дела были задержаны двое представителей предприятия-поставщика фейерверков. Они ранее прибыли в Минск для оказания технической помощи при подготовке к праздничному салюту. В посольстве РФ в Белоруссии заявили, что российские дипломаты отслеживают ситуацию с задержанием в Минске россиян на предмет обеспечения соблюдения их законных прав, запросили у белорусской стороны консульский доступ к ним.
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Белоруссии. 3 июля 2019
4 июля, 13:44
Обнародовано видео взрыва во время салюта в Минске
"Восьмого июля консульские сотрудники посольства Российской Федерации в Республике Беларусь получили разрешение от Следственного комитета на посещение двух российских граждан, задержанных в связи с происшествием, случившимся во время салюта 3 июля, и в тот же день посетили их в СИЗО №1 Минска", - сообщили в пресс-службе дипмиссии.
Там отметили, что "состояние здоровья российских граждан удовлетворительное, жалоб на условия содержания россияне не имеют". "Продолжается работа с адвокатами, поддерживается связь с родственниками задержанных", - проинформировали в посольстве.
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ЧП во время салюта в МинскеМинскВ мире
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