Консулы посетили россиян, задержанных в Минске после ЧП во время салюта

МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Российские дипломаты посетили двух россиян, задержанных в Минске после ЧП во время салюта на День независимости Белоруссии, жалоб на условия содержания они не имеют, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе российского посольства в Белоруссии.

Во время салюта ко Дню независимости 3 июля в Минске из-за взрыва фейерверочных изделий погибла женщина, еще не менее 10 человек пострадали, двое из них остаются в больнице. В Минобороны республики заявили, что салютные установки и фейерверочные изделия были приобретены у российской компании ОАО "Пиро-Росс" (город Сергиев Посад). СК Белоруссии возбудил уголовное дело, рассматривает версию о некачественных зарядах. В рамках уголовного дела были задержаны двое представителей предприятия-поставщика фейерверков. Они ранее прибыли в Минск для оказания технической помощи при подготовке к праздничному салюту. В посольстве РФ в Белоруссии заявили, что российские дипломаты отслеживают ситуацию с задержанием в Минске россиян на предмет обеспечения соблюдения их законных прав, запросили у белорусской стороны консульский доступ к ним.

"Восьмого июля консульские сотрудники посольства Российской Федерации в Республике Беларусь получили разрешение от Следственного комитета на посещение двух российских граждан, задержанных в связи с происшествием, случившимся во время салюта 3 июля, и в тот же день посетили их в СИЗО №1 Минска", - сообщили в пресс-службе дипмиссии.