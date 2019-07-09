ДХАРАМСАЛА (Индия), 9 июл — РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама поделился рецептом "лучшего транквилизатора" во время первой международной конференции в Дхарамсале "Образование человека в 3-м тысячелетии".

"В Индии тысячелетиями существуют понятия ахимсы (ненасилия) и сострадания. Они подразумевают работу со своим внутренним миром и практики медитации… Многие десятилетия я тренирую ум, достигая состояния покоя. Благодаря состраданию и альтруизму. Это - лучший транквилизатор", - сказал Далай-лама, которому на днях исполнилось 84 года.

По его словам, страх, гнев, зависть, привязанность проявляются на уровне ментального сознания (это уровень сознания, не связанный с пятью органами чувств и работающий даже во сне). "И если мы хотим преподавать гигиену эмоций, то должны очень хорошо представлять себе, как устроена наша система эмоций, наше сознание. Я называю это "картой эмоций", - добавил духовный лидер.

"Если человек все это будет знать, тогда не понадобятся транквилизаторы. Сегодня людям не хватает знания, чтобы сохранять покой ума. Его нарушают страх, гнев, зависть, себялюбие, привязанность. Например, чем больше наша привязанность к представлению о том, что эта вещь хорошая, а та плохая, тем больше может развиться страх или гнев", - пояснил Далай-лама.

Заботу о других он считает наилучшим способом заботы о собственном счастье. Эта мудрость содержится в трудах древних буддийских философов Индии. "Я пережил много трудностей в жизни, и в самые сложные моменты древнеиндийские знания помогали мне справляться с эмоциями, сохранять покой ума… И когда я обсуждаю психологию с западными учеными, они проявляют очень большой интерес к древнеиндийским, буддийским знаниям в этой области", - признался Далай-лама.

"Для построения правильной системы образования, ведущей к счастью, у нас должны быть искренняя мотивация, добросердечие и острый ум", - заключил духовный лидер.