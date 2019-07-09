Доллар по 70 рублей до конца года ждать не стоит, считает эксперт

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Курс доллара вряд ли поднимется выше 70 рублей до конца текущего года, при этом отечественная валюта, вероятнее всего, вернется в коридор 64-66 в паре с долларом, ожидает генеральный директор "Газпромбанк – Управление активами" Алексей Антонюк.

"С одной стороны, безусловно, текущая риторика и политика мировых Центробанков будет говорить в пользу укрепления рубля. С другой стороны, в таком случае укрепление рубля будет сдерживаться. Поэтому, наверное, не стоит ожидать доллар ниже 60, но и пока не стоит ожидать, что доллар будет торговаться по 70", - сказал он в интервью РИА Новости.

"Я на самом деле считаю, что последние несколько недель движение рубля определялось больше конъюнктурными факторами, нежели чем какими-то системными. Поэтому думаю, что все-таки рубль вернется к тому коридору, где он был в последнее время — на уровне 64-66 к доллару. И, честно говоря, не вижу никаких особенных рыночных факторов для того, чтобы доллар торговался выше этого диапазона и рубль был слабее", - также отметил эксперт.

Антонюк добавил, что в условиях смягчения кредитной политики мировых Центробанков поток капиталов на развивающиеся рынки будет присутствовать, что в принципе будет играть больше на укрепление рубля, чем на его ослабление, даже если нефть будет локально показывать слабость.

"Поэтому факторов для того, чтобы рубль падал, в ближайшей перспективе не наблюдается. Если, конечно, исключить какие-то неожиданные события от геополитики. С экономической точки зрения факторов того, чтобы рубль сильно укрепился, я тоже сильно не вижу", - заключил эксперт.