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РИА Новости

Доллар по 70 рублей до конца года ждать не стоит, считает эксперт

Вчера, 09:55
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Курс доллара вряд ли поднимется выше 70 рублей до конца текущего года, при этом отечественная валюта, вероятнее всего, вернется в коридор 64-66 в паре с долларом, ожидает генеральный директор "Газпромбанк – Управление активами" Алексей Антонюк.
"С одной стороны, безусловно, текущая риторика и политика мировых Центробанков будет говорить в пользу укрепления рубля. С другой стороны, в таком случае укрепление рубля будет сдерживаться. Поэтому, наверное, не стоит ожидать доллар ниже 60, но и пока не стоит ожидать, что доллар будет торговаться по 70", - сказал он в интервью РИА Новости.
"Я на самом деле считаю, что последние несколько недель движение рубля определялось больше конъюнктурными факторами, нежели чем какими-то системными. Поэтому думаю, что все-таки рубль вернется к тому коридору, где он был в последнее время — на уровне 64-66 к доллару. И, честно говоря, не вижу никаких особенных рыночных факторов для того, чтобы доллар торговался выше этого диапазона и рубль был слабее", - также отметил эксперт.
Антонюк добавил, что в условиях смягчения кредитной политики мировых Центробанков поток капиталов на развивающиеся рынки будет присутствовать, что в принципе будет играть больше на укрепление рубля, чем на его ослабление, даже если нефть будет локально показывать слабость.
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"Поэтому факторов для того, чтобы рубль падал, в ближайшей перспективе не наблюдается. Если, конечно, исключить какие-то неожиданные события от геополитики. С экономической точки зрения факторов того, чтобы рубль сильно укрепился, я тоже сильно не вижу", - заключил эксперт.
АО "Газпромбанк – Управление активами" входит в топ-10 игроков рынка доверительного управления и управляет средствами НПФ, страховых компаний, СРО, фондов целевого капитала и частных инвесторов. Компания имеет максимальный рейтинг надежности и качества услуг на уровне А++ от агентства "Эксперт РА". По данным "Эксперт РА" на конец 2018 года, компания занимает 1-е место на рынке по объему ЗПИФов, а также является лидером по количеству эндаумент-фондов в управлении.
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