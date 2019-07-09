Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T09:55Z
https://ria.ru/20190709/1556335895.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155634/57/1556345718_0:0:3066:1725_1036x0_80_0_0_8366c61d53fe0446ebdf35b5b88f6bcd.jpg
РИА Новости

Путин подарил красноярскому школьнику щенка

Вчера, 09:55
16499
© Фото : Министерство образования Красноярского краяЩенок золотистого ретривера, который вручили красноярскому школьнику в подарок от президента РФ Владимира Путина
Щенок золотистого ретривера, который вручили красноярскому школьнику в подарок от президента РФ Владимира Путина
© Фото : Министерство образования Красноярского края
КРАСНОЯРСК, 9 июл — РИА Новости. Красноярскому пятикласснику вручили подарок от президента России Владимира Путина - щенка золотистого ретривера, сообщили РИА Новости в министерстве образования Красноярского края.
После Нового года мальчик написал главе государства письмо с просьбой подарить щенка золотистого ретривера. Он отметил, что верит, что "чудеса сбываются", и он хочет, чтобы у него был добрый друг.
"Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок – щенка золотистого ретривера", - говорится в сообщении.
Арсений обучается по адаптированной программе в сопровождении тьютора в красноярской школе.
Щенок породы такса
17 мая, 03:29
Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка
53311317
Обсудить 16
Владимир ПутинКрасноярский крайОбщество
Популярные комментарии
Прям не президент а Дед Мороз, то тут щенка подарит, то там водопровод проведут. А что-нибудь в масштабе страны кроме налогов умеет он или только на письма детишек отвечать для очередного репортажа и темы дебатов у соловьева и скабеевой?
9 июля, 10:03
КбКремле бот
2320009
Владимир Владимирович, а мы ютимся вчетвером в однокомнатной ипотечной квартире. Подарите нам нормальную.
9 июля, 10:30
ssergej-bor
2240007
Рекомендуем
В Красноярске две женщины пытались задушить соседку из-за громкой музыки
РИА
Новости
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
В Югре мужчина угнал велосипед, но вез в руках, так как не умел кататься
Медики рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Лента
новостей
Носовая секция танкера типа Афрамакс на открытом стапеле ССК Звезда
Колыбель исполинов. Репортаж с крупнейшей судоверфи России
Певица Лолита Милявская
Лолита рассказала о своих чувствах во время гастролей в Донецке и Луганске
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Продюсер Андрей Разин
Группа "Ласковый май" отказалась от концертов в Грузии
Телеведущий Андрей Малахов
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Голуби
В Магадане ввели штраф за кормление голубей
Украинские военные в Луганской области
Украинский военный выстрелил в подчиненную за шпионаж, заявили в ЛНР
Мужчина смотрит на трещину в земле после мощного землетрясения в Калифорнии, недалеко от города Риджкрест, 4 июля 2019
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Неправильный бургер в ресторане Чайковский
Роскачество проверило бургеры на антибиотики
Георгий Габуния
Руководство "Рустави-2" отказалось увольнять оскорбившего Путина журналиста
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10В МИСиС нашли способ удешевить производство магния
03:08В Госдуме предложили обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем
03:07В Госдуме предложили ввести знак "Придорожная торговля"
03:06В российской Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
03:04Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
Лента новостейМолния