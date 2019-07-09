СМИ: "Нафтогаз" раскрыл детали нового иска "Газпрома"

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Вероятность пересмотра решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Газпромом" остается существенным риском для потенциальных инвесторов в долговые инструменты "Нафтогаза", пишет газета Вероятность пересмотра решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Газпромом" остается существенным риском для потенциальных инвесторов в долговые инструменты "Нафтогаза", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на проспект к выпуску еврооблигаций украинской компании.

В середине июня "Газпром" передал в арбитраж уточненные исковые требования к "Нафтогазу" по спору о контрактах на транзит и поставку газа.

"В любом из вариантов, которые устраивают российскую компанию, "Нафтогаз" будет вынужден выплатить ей около 2,1 миллиарда долларов и отказаться от собственных претензий на 11,58 миллиарда долларов", — пишет издание.

В частности, российский концерн требует признать обязательство по объему транзита недействительным с 19 января 2009-го по 31 декабря 2017 года и пересмотреть его в меньшую сторону с 1 января 2018-го и до окончания контракта. Как пишет газета, "Нафтогаз" опасается, что взаимозачет между его иском и иском "Газпрома" утратит силу, не отменив при этом претензии "Газпрома" в размере 2,1 миллиарда долларов.

Кроме того, "Газпром" настаивает на аннулировании обоих контрактов с 1 января 2018 года.

"Этот ход направлен на то, чтобы лишить "Нафтогаз" возможности требовать компенсации за недопрокачку газа в последние два года действия контракта. Кроме того, аннулирование контрактов с начала 2018 года лишит украинскую компанию даже теоретической возможности требовать через суд повышения платы за транзит в 2018-2019 годы, аргументируя это ускоренной амортизацией собственной газотранспортной системы", — отмечает издание. Такой иск "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж год назад, по нему он требует 11,58 миллиарда долларов без учета процентов.

Газовый спор Москвы и Киева

"Газпром" и "Нафтогаз" с 2014 года вели в Стокгольмском арбитраже спор о контрактах на поставку и транзит газа. По иску о контрактах на поставки суд обязал украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов. Однако второе решение — по иску о контрактах на транзит — арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему 4,673 миллиарда долларов. Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда.

При этом суд обязал "Газпром" до окончания действия контракта в 2019 году оплачивать "Нафтогазу" транзит из расчета 2,35 миллиарда долларов за 110 миллиардов кубических метров ежегодно, но счел возможным снизить обязательства "Нафтогаза" по контракту на закупку газа более чем в десять раз.