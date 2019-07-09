В ЯНАО директор дома культуры назначила режиссером сына-слесаря

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июл - РИА Новости. Директор Пуровского районного центра национальных культур в Ямало-Ненецком автономном округе назначила режиссером своего сына с образованием слесаря, женщину привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает во вторник региональная прокуратура.

Надзорное ведомство уточняет, что выявило нарушения в бюджетном учреждении в рамках проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Как пояснили в прокуратуре, правовые акты властей района запрещают устраивать на работу в муниципальные организации ближайших родственников, если их деятельность связана с непосредственной подчиненностью.

"Несмотря на указанный запрет, в учреждении в должности режиссера состоял сын директора, который квалификационным требованиям не соответствовал, поскольку имел образование слесаря и стаж работы методистом", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, директор центра культуры систематически поощряла его, устанавливала различные доплаты, а также стимулирующие надбавки за интенсивность труда, в том числе максимального размера. Представитель надзорного органа обратился к главе Пуровского района с представлением, по результатам рассмотрения которого муниципалитет принял решение расторгнуть трудовой договор с сыном руководителя.