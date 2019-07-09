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РИА Новости

В ЯНАО директор дома культуры назначила режиссером сына-слесаря

Вчера, 09:47
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июл - РИА Новости. Директор Пуровского районного центра национальных культур в Ямало-Ненецком автономном округе назначила режиссером своего сына с образованием слесаря, женщину привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает во вторник региональная прокуратура.
Надзорное ведомство уточняет, что выявило нарушения в бюджетном учреждении в рамках проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Как пояснили в прокуратуре, правовые акты властей района запрещают устраивать на работу в муниципальные организации ближайших родственников, если их деятельность связана с непосредственной подчиненностью.
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"Несмотря на указанный запрет, в учреждении в должности режиссера состоял сын директора, который квалификационным требованиям не соответствовал, поскольку имел образование слесаря и стаж работы методистом", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, директор центра культуры систематически поощряла его, устанавливала различные доплаты, а также стимулирующие надбавки за интенсивность труда, в том числе максимального размера. Представитель надзорного органа обратился к главе Пуровского района с представлением, по результатам рассмотрения которого муниципалитет принял решение расторгнуть трудовой договор с сыном руководителя.
"Директор учреждения, являющаяся матерью указанного работника, привлечена к дисциплинарной ответственности", - добавили в прокуратуре ЯНАО.
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