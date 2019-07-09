Ученые нашли библейский город Секелаг

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июл — РИА Новости. Израильские археологи предполагают, что им удалось найти упоминающийся в библейских текстах филистимлянский город Секелаг, где Давид скрывался от преследований царя Саула.

Во время раскопок на юге страны исследователи из Еврейского университета Иерусалима, университета Маккуори из Сиднея и Управления древностей Израиля обнаружили руины поселения филистимлян, а поверх них — более поздние постройки и артефакты времен правления Давида со следами опустошения.

"В поисках Секелага были отработаны 12 различных версий. <...> Но ни в одном из этих мест не было признаков сменяющих друг друга филистимлянского поселения и поселения эры царя Давида. Они нашлись только при раскопках в Хирбет ар-Раи", — говорится в пресс-релизе.

В филистимлянском слое, датируемом XII-XI веками до нашей эры, ученые обнаружили остатки массивных каменных строений, орудия труда, сосуды и масляные лампы, в которых опознали спрятанные под половицами подношения божествам.

"Над остатками филистимлянского города обнаружилось сельскохозяйственное поселение времен царя Давида — начала X века до нашей эры. Его историю оборвал сильный пожар, уничтоживший постройки. В различных помещениях были найдены около сотни целых керамических сосудов", — описывают ученые свои находки.