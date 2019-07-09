Эксперт: смертность от анорексии выше, чем от других психических болезней

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уровень смертности от анорексии в мире намного больше, чем у любого другого психического расстройства, каждый год в мире умирает 5% девушек, которые страдают от болезни, заявил РИА Новости заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Никита Чернов.

"Статистика показывает, что каждый год в мире умирает 5% девушек, которые страдают анорексией, и еще около 10% могут умереть в течение 10 лет, даже если они по психическому уровню вылечились, потому что уже необратимые последствия для организма таковы, что очень сложно их восстановить", - заявил Чернов.

Он добавил, что статистически всего 1% от заболевших анорексией приходится на мужчин. По его словам, девушки часто озабочены своим внешним видом, и это является мощным толчком к расстройству пищевого поведения в будущем.

По словам Чернова, лечение от анорексии длится несколько лет, так как должны быть созданы специальные условия. Работать с такими девушками сложно еще и потому, что в процессе лечения они попадают в эмоциональную ловушку: с одной стороны находиться в состоянии невыносимо тяжело, с другой - страх поправиться также невыносим, сказал эксперт.

"Для того чтобы лечить анорексию, должны быть созданы специальные условия. Например, у нас в Алексеевской больнице есть целая команда, которая работает над этим: ревматологи, диетологи, психологи, психотерапевты, эндокринологи. Одна только психосоциальная реабилитация затрагивает совершенно разные сферы - это индивидуальная работа, работа с семьей, групповая психотерапия для родственников, потому что ключевой момент в терапевтической работе - это близкие", - сказал собеседник агентства.

"Мы можем улучшить ее вес, можем заложить основы для выздоровления, но лечение на этом не заканчивается. Она переходит в амбулаторный центр и для того, чтобы с этим справиться, уходит очень много лет", - отметил эксперт.

Также Чернов рассказал, что вместе с резким падением веса у человека нарушаются когнитивные функции, то есть мышление становится суженным и невосприимчивым. Зачастую девушки не могут воспринимать тот факт, что могут умереть от болезни. По словам специалиста, уровень смертности от анорексии в мире самый большой, намного больше, чем у любого другого психического расстройства.

"Это связано с тем, что приводит к необратимым биологическим последствиям, например, разлагаются электролиты. Это те клетки, которые склеивают наш организм, и человек становится уязвимым ко многим заболеваниям. Эти девушки также часто заболевают туберкулезом, так как организм не способен бороться с вирусом", - добавил Чернов.

Чернов добавил, что в полной мере вылечить человека от анорексии нельзя, так как в сознании постоянно идет сравнение с самим собой, и даже после выздоровления у девушек остаются склонности к перфекционизму.