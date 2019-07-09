В Югре мужчина угнал велосипед, но вез в руках, так как не умел кататься

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июл - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа, устав идти пешком, угнал велосипед, однако из-за неумения кататься ему пришлось вести его до дома в руках, сообщает пресс-служба отдела МВД по городу Пыть-Яху.

Заявление о краже велосипеда в отделение полиции написала 47-летняя женщина, рассказавшая правоохранителям, что оставила двухколесный транспорт в подъезде на ночь, а утром тот пропал. Ущерб, как отметили в ведомстве, она оценила более чем в 4 тысячи рублей. Найти злоумышленника полицейским удалось после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Ранее судимого местного жителя доставили в отдел МВД, где он признался в содеянном.

"Полицейским злоумышленник рассказал, что проник в многоквартирный дом, чтобы взять велосипед, так как устал идти пешком. Но так как мужчина не умел управлять велосипедом, проехав непродолжительное расстояние, до дома вел его в руках", - отметили в пресс-службе.