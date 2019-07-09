Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском возросло до девяти

КРАСНОЯРСК, 9 июл — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении грузовика и автобуса в Назаровском районе Красноярского края увеличилось до девяти, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В понедельник вечером на автодороге Ачинск-Ужур-Троицкое водитель междугородного автобуса "Красноярск-Шарыпово" при обгоне впереди идущего КамАЗа, который начал в этот момент поворот налево, столкнулся с ним. Первоначально ГИБДД сообщала о шести пострадавших. Им была оказана помощь на месте, госпитализации не потребовалось.

"В результате ДТП девять пассажиров получили незначительные травмы", - говорится в сообщении.