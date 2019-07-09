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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском возросло до девяти

Вчера, 09:17
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КРАСНОЯРСК, 9 июл — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении грузовика и автобуса в Назаровском районе Красноярского края увеличилось до девяти, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
В понедельник вечером на автодороге Ачинск-Ужур-Троицкое водитель междугородного автобуса "Красноярск-Шарыпово" при обгоне впереди идущего КамАЗа, который начал в этот момент поворот налево, столкнулся с ним. Первоначально ГИБДД сообщала о шести пострадавших. Им была оказана помощь на месте, госпитализации не потребовалось.
"В результате ДТП девять пассажиров получили незначительные травмы", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что в отношении водителя автобуса составлены административные материалы за выезд на встречную полосу, а также нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью. За это предусматривается два с половиной года лишения права управления транспортными средствами.
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