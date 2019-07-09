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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Далай-лама призвал решить проблему глобального потепления

Вчера, 09:14
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© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"Далай-лама
Далай-лама
© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"
ДХАРАМСАЛА (Индия), 9 июл — РИА Новости, Ольга Липич. Каждый человек сегодня должен решать глобальную проблему потепления климата и заботиться об экологии, заявил Далай-лама на первой международной конференции в Дхарамсале "Образование человека в 3-м тысячелетии".
"Глобальное потепление стало сегодня гигантской проблемой. Один китайский эколог сказал, что через 70-80 лет мир может прийти к своему концу… Каждый человек сегодня должен заботиться о решении проблемы глобального потепления", - призвал Далай-лама.
© Ольга ЛипичДалай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
© Ольга Липич
Далай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
В Монголии, отметил он, сегодня выпадает гораздо меньше снега, чем раньше, и многие животные погибают. В очень многих странах, включая Индию, Америку, проблемы с погодой. В Тибете с каждым десятилетием все меньше воды. "Это очень большая проблема. Но американскому президенту (Дональду Трампу – ред.) до этого дела нет", - добавил буддийский духовный лидер.
По его словам, "многие люди сегодня хотят меньше использовать уголь, хотят опираться на энергию солнечных батарей, энергию ветра". "Что касается меня, то я, например, уже давно не принимаю ванны – только душ. Думаю, так я экономлю воду. Но душ – дважды в день", - со смехом поделился Далай-лама.
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
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Забота об окружающей среде, считает он, должна входить в декларацию "Образования человека в 3-м тысячелетии", которую инициативная группа философов образования и педагогов из разных стран рассчитывает подготовить к 2021 году. И одноименная конференция в Дхарамсале – первый этап этого масштабного проекта.
Участники конференции заявили, что гражданское общество должно влиять на политику образования больше, чем бизнес-элиты и правительства стран, а концепция образования должна быть повсеместно расширена от подготовки "ремесленников" и "менеджеров" до воспитания целостной личности, разделяющей альтруизм, заботу об экологии и другие ценности нематериального порядка. А Далай-лама призвал с детского сада учить людей "гигиене эмоций", состраданию и альтруизму и отказаться от соревнований за количественные показатели в системе образования, чтобы она стала "адекватной" и не порождала больше проблем для личности, общества и планеты.
© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама и координатор международного проекта "Образование человека в 3-м тысячелетии" Маргарита Кожевникова на конференции в Дхарамсале
Далай-лама и координатор международного проекта Образование человека в 3-м тысячелетии Маргарита Кожевникова на конференции в Дхарамсале
© РИА Новости / Ольга Липич
Далай-лама и координатор международного проекта "Образование человека в 3-м тысячелетии" Маргарита Кожевникова на конференции в Дхарамсале
Организаторами конференции в Дхарамсале выступили Центральный университет штата Химачал-Прадеш (Индия), Центр изучения философии и детства Государственного университета Рио-де-Жанейро (Бразилия), педагогический факультет Университета Дикина (Австралия), институт педагогики Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, Центр тибетской культуры и информации (Россия) и фонд "Сохраним Тибет" (Россия). А также - расположенная в Дхарамсале Библиотека тибетских трудов и архивов.
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